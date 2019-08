Brexit: un proceso irracional que marca la falta de estadistas en Occidente

A partir referéndum en el que los británicos decidieron salir de la Comunidad Europea (Brexit), se sucedieron interminables reuniones entre las partes, es decir el gobierno británico y la Comunidad, que resultaron en un acuerdo (600 páginas) a principios del corriente año. Sin embargo, fue rechazado tres veces por el Parlamento Británico. Esto dio lugar a la renuncia de May y a la designación como nuevo Primer Ministro (PM) del excéntrico ex alcalde de Londres y ex Canciller Boris Johnson, populista de derecha y uno de los líderes euroescépticos a ultranza. Así las cartas quedaron echadas.

En efecto, de acuerdo a su personalidad, apenas asumió, declaró que el Reino Unido saldría de la Comunidad en la fecha límite del 30 de octubre "con acuerdo o sin acuerdo"; es decir con un "Brexit" blando o "duro", declarando que el primero de ellos requería ciertos cambios respecto a lo acordado. Estas insólitas declaraciones provocaron la inmediata respuesta de Bruselas que, a través del Presidente de la Comisión Europea –Jean Claude Junker- contestó que "no era posible cambiar ni una coma del acuerdo". Ante tal escenario, el líder del partido laborista opositor –Jeremy Corbin- declaró que propiciaba una moción de censura, la caída del gobierno y la realización de un nuevo plebiscito.

Como era de esperar, todo este dilatado y confuso proceso no fue gratis. A partir de la realización del plebiscito, la libra se devaluó 15%, la economía ralentizó su crecimiento y el nivel de actividad se contrajo en el segundo trimestre -por primera vez en 7 años- un 0,2%, el sector servicios, especialmente en el área financiera, mostró una declinación creciente, la inversión a cayó a partir de fines del 2016, la confianza de los consumidores y empresarios se halla en niveles más bajos que antes del plebiscito, numerosas compañías comenzaron su salida previendo futuros aranceles para sus exportaciones y, como si esto fuera poco, más de tres millones de europeos residentes en el Reino Unido se hallan en una situación de enorme incertidumbre respecto a su futuro.

Ahora bien, de implementarse el "Brexit", ¿cuáles serían las consecuencias económicas? En el mejor de los casos –con una salida blanda- Gran Bretaña abandonaría un mercado de libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales, que constituye la segunda economía del mundo, hacia la cual destina el 40% de sus exportaciones y que cuenta con una población de más de 500 millones de personas con un ingreso per cápita promedio de u$S 35.000 anuales. A ello habría que sumarle, entre otros impactos negativos, un deterioro mayor a lo sucedido hasta ahora (caída en la tasa de crecimiento y una tendencia a menor valor de la libra), sumado a enormes problemas migratorios, pérdida de Londres como importante centro financiero mundial, encarecimiento de productos importados, mayores presiones inflacionarias y un conflicto sin resolver entre la frontera de ambas Irlandas. ¡Absolutamente irracional!

Demás está decir que, de producirse un "Brexit duro" las consecuencias serían mucho más graves, no sólo con una profundización de los problemas mencionados sino también con la aparición de nuevas cuestiones quizás más graves aún.

En nuestra opinión, todo este proceso –tanto en su génesis, como en su desarrollo – fue un verdadero desaguisado; una muestra más de la falta de verdaderos estadistas en Occidente. Es de esperar que, finalmente, el Parlamento logre una prórroga de la fecha límite del 30 de octubre y apruebe el llamado a un nuevo referéndum. Caso contrario, un "Brexit" –ya sea duro o blando- sería la peor salida a este increíble y negativo embrollo.