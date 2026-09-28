La Guardia Civil pone el foco en la compraventa online de productos escolares y aconseja evitar la operación cuando algún elemento genere dudas. (Fuente: Shutterstock).

Con la vuelta a clases de septiembre, llega un aumento de las compras de libros, material escolar, ropa, uniformes y dispositivos tecnológicos. Es por eso, que la Guardia Civil española ha advertido, a través de su cuenta de TikTok, sobre los riesgos de realizar estas operaciones por Internet.

El organismo ha recomendado extremar las precauciones antes de completar cualquier pago y revisar la web en la que se pretende comprar, ya que pueden aparecer ofertas falsas, tiendas fraudulentas y anuncios que imitan a comercios reales.

En ese contexto, la Guardia Civil alerta: “Desconfía de los precios demasiado bajos” y también aconseja evitar la operación cuando algún elemento genere dudas.

La Guardia Civil advierte sobre las falsas ofertas para la vuelta a clases

La Guardia Civil advierte de estafas virtuales en la compra y venta de útiles para la escuela: “Desconfía de los precios demasiado bajos”. (Fuente: Freepik).

El organismo ha señalado que los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de las compras realizadas especialmente durante estas fechas.

En ese sentido, la Guardia Civil pone el foco en la compraventa online de productos habituales durante el inicio del curso. Entre ellos se encuentran:

Libros

Material escolar

Ropa y uniformes

Tecnología

Actividades y otros gastos relacionados con el regreso a las aulas

Según advierten en su publicación, las prisas por conseguir estos productos “rápido y barato” pueden aumentar el riesgo de caer en una estafa. Por ello, recomienda revisar las condiciones de la compra y desconfiar especialmente de precios que parezcan demasiado bajos.

La Guardia Civil advierte sobre las falsas ofertas para la vuelta a clases. (Fuente: Freepik).

Qué hacer si se ha producido una estafa online

Si una persona ha sido víctima de una estafa relacionada con compras virtuales o sospecha que una web es fraudulenta, la Guardia Civil recuerda que puede presentar una denuncia de manera telemática a través de su sede electrónica.

El organismo anima a no dejar pasar estas situaciones y concluye su recomendación con un mensaje dirigido a los consumidores: “Aprende también a protegerte en el mundo digital”.