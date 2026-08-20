Tiendas D1 sumó a su catálogo una lámpara LED portátil y plegable. El producto tiene tres tonos de luz y funciona con batería recargable (Fuente: edición propia).

Una lámpara LED de Tiendas D1 puede convertirse en una alternativa práctica para quienes buscan mantener un espacio iluminado cuando se presenta un corte de energía, especialmente porque funciona de manera inalámbrica una vez cargada . El producto Red Flag tiene un precio de $39.900 y cuenta con un diseño plegable que facilita su almacenamiento y traslado dentro de la casa.

Aunque está diseñada específicamente como lámpara LED para computador, sus características pueden resultar útiles en situaciones en las que se necesita iluminación adicional en interiores. Tiene alimentación recargable mediante USB Tipo-C , control táctil y tres opciones de iluminación.

¿Cuánto cuesta la lámpara LED de Tiendas D1?

La lámpara para computador LED Red Flag se consigue en Tiendas D1 por $39.900, de acuerdo con la información suministrada del producto.

La referencia es HSD9066B y viene en una presentación de una unidad. Su tamaño es de 28 x 9,3 x 2,3 centímetros, por lo que ocupa poco espacio y puede guardarse fácilmente cuando no está en uso.

Por su precio inferior a $40.000, también aparece como una alternativa para quienes buscan una lámpara portátil sin tener que hacer un gasto elevado.

¿Qué tipos de luz tiene la lámpara LED Red Flag?

Uno de los puntos destacados del producto son sus tres modos de color. La lámpara permite seleccionar entre:

Luz natural.

Luz fría.

Luz cálida.

Esto permite adaptar la iluminación dependiendo de la actividad que se esté realizando. También incorpora un control táctil, por lo que el usuario puede manejar la luz directamente desde la lámpara.

La potencia nominal es de 4 W y su flujo luminoso es de 150 lúmenes o superior, según las especificaciones entregadas para el producto.

¿Cómo se carga la lámpara LED de Tiendas D1?

La lámpara funciona con un sistema recargable mediante USB Tipo-C. El producto incluye un cable de carga USB Tipo-C junto con la lámpara y el manual de uso.

Esta característica permite cargarla antes de necesitarla y utilizarla posteriormente de forma inalámbrica. En ese sentido, puede resultar conveniente para tener una fuente de iluminación disponible en el escritorio o para moverla a otro espacio interior.

¿Qué características tiene la lámpara LED para computador?

La lámpara Red Flag combina un formato compacto con un mecanismo plegable que facilita su transporte. Entre sus principales características se encuentran: