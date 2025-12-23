Tiendas D1 cierra la próxima semana: solo una sede funcionará y las demás permanecerán cerradas por 24 horas (Fuente: archivo).

Las Tiendas D1 cerrarán sus puertas por un día, dejando a miles de consumidores sin la posibilidad de hacer compras en sus establecimientos durante una jornada clave, excepto a través de su tienda web oficial.

Este cierre afectará a quienes suelen abastecerse en esta reconocida cadena de descuento, por lo que será necesario planificar con anticipación. ¿Qué día no abrirá?

¿Cuándo cierran todas las Tiendas D1?

El cierre de todas las Tiendas D1 se daría en un día de enero, lo que impactaría la rutina de muchos compradores:

Jueves 1 de enero.

Tiendas D1 se destaca por ofrecer productos de alta calidad a precios bajos.

Cierre de Tiendas D1: cómo afectará a los colombianos

En caso de confirmarse, durante ese día, no será posible realizar compras en ninguna de las Tiendas D1. Esto puede generar inconvenientes para quienes esperan hacer sus compras de última hora, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una fecha en la que muchas familias se abastecen de productos esenciales.

Ante esta situación, se recomienda a los clientes adelantar sus compras y estar atentos a los anuncios oficiales de la empresa para conocer más detalles sobre el funcionamiento de las tiendas en esa fecha.

Tiendas D1 cerca de mí: ¿dónde encontrarlas?

Para encontrar la Tienda D1 más cercana a tu ubicación, puedes utilizar las siguientes opciones: