Tiendas D1 sumó una nueva opción para preparar sandwiches en casa. El electrodoméstico tiene un formato compacto y un precio inferior a $50.000.

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Tiendas D1 amplió su catálogo de pequeños electrodomésticos con la Máquina Sanduchera Cocuk X1, un equipo pensado para preparar dos sanduches al mismo tiempo y que se destaca por su tamaño compacto. El producto tiene un precio de $49.900, por lo que se mantiene por debajo de la barrera de los $50.000 que suele buscar buena parte de los consumidores al momento de equipar la cocina.

La referencia, identificada con el PLU 12008356, funciona con conexión eléctrica de 110 V y cuenta con una potencia de 750 W. Por sus dimensiones de 22,2 x 21,5 x 8 centímetros, puede resultar una alternativa práctica para quienes tienen poco espacio disponible en la cocina o prefieren guardar los electrodomésticos pequeños después de utilizarlos.

¿Cuánto cuesta la sandwichera Cocuk de Tiendas D1?

La sandwichera Cocuk X1 de Tiendas D1 cuesta $49.900 por unidad, de acuerdo con la información suministrada del producto. Con este valor, el electrodoméstico se ubica por debajo de los $50.000 y se suma a la oferta de artículos para el hogar que pueden encontrarse en las tiendas de la cadena.

El precio corresponde a la referencia Máquina Sanduchera Cocuk X1 Unidad, cuyo PLU es 12008356. Como ocurre con los productos de las tiendas D1, la disponibilidad puede depender del inventario de cada establecimiento.

¿Qué características tiene la sandwichera Cocuk de D1?

La principal característica de la Máquina Sanduchera Cocuk es que permite preparar dos sanduches simultáneamente, una función que puede facilitar la preparación de desayunos, meriendas o comidas rápidas en casa.

El equipo tiene un tamaño de 22,2 x 21,5 x 8 centímetros y funciona con una potencia de 750 W. Además, trabaja con una tensión de 110 V y una frecuencia de 60 Hz, especificaciones compatibles con la red eléctrica utilizada habitualmente en los hogares colombianos.

Su diseño compacto también hace que sea una alternativa para cocinas en las que cada centímetro cuenta. Al tener una estructura relativamente pequeña, puede guardarse después de utilizarla sin ocupar el espacio que requieren otros electrodomésticos de mayor tamaño.

¿La sandwichera Cocuk de D1 ocupa mucho espacio?

Uno de los puntos que más llama la atención de esta referencia es precisamente su formato compacto. Sus medidas son de 22,2 centímetros de largo, 21,5 centímetros de ancho y 8 centímetros de alto, dimensiones que permiten guardarla con mayor facilidad frente a otros equipos de cocina de mayor tamaño.

Esto puede ser especialmente útil en apartamentos, cocinas pequeñas o espacios donde los electrodomésticos deben almacenarse una vez terminada la preparación. También puede facilitar su traslado dentro de la cocina gracias a su estructura y asa incorporada.

¿De qué material está hecha la sandwichera Cocuk?

La ficha del producto señala que la sandwichera está fabricada con una combinación de diferentes materiales. Entre sus componentes se encuentran resina fenólica (PF), aluminio, hierro, policloruro de vinilo (PVC), cobre, politetrafluoroetileno (PTFE), plástico ABS y policarbonato (PC).

La composición informada corresponde a la fabricación industrial del producto, cuyo origen es China. Para conservar el equipo en buenas condiciones, la recomendación es limpiarlo después de cada uso siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante.