Se trata de un producto refrigerado que promete sabor, buen precio y facilidad (Fuente: archivo).

D1 ofrece un producto importado y de lujo por menos de $70.000: ideal para su cocina y con accesorios extra

Tiendas D1 amplió recientemente su línea de refrigerados con un producto que está llamando la atención por su precio accesible, su presentación individual y su facilidad de consumo: la Pizza Hawaiana Backerei de 130 gramos, una alternativa pensada para quienes necesitan resolver una comida sin complicarse, pero sin sacrificar sabor ni calidad.

Este alimento, que ya está disponible en la mayoría de tiendas del país por $5.300, se ha convertido en una de las opciones más comentadas por su combinación de practicidad y buenos ingredientes.

¿Qué contiene la pizza D1?

La pizza viene en un formato individual de 130 gramos y está elaborada con una base prehorneada de pan para pizza hecha con harina de trigo fortificada. A esto se suman ingredientes clásicos de la versión hawaiana:

Queso elaborado con leche entera.

Jamón con mezcla de cerdo y proteínas de soya y leche.

Trozos de piña en almíbar, que aportan el toque dulce característico.

Salsa napolitana, preparada con tomate, pasta de tomate, cebolla, albahaca y especias.

El producto cuenta con registro sanitario Invima RSA-0008019-2019 y debe mantenerse en refrigeración entre 0 °C y 4 °C para conservar su frescura.

Un plato listo en minutos: Tiendas D1 impulsa nuevas opciones rápidas y económicas. Tiendas D1

¿Por qué este producto de D1 se está volviendo tan popular en Colombia?

El auge se explica por varios factores que conectan directamente con la rutina de los consumidores colombianos. En primer lugar, su tamaño individual la hace perfecta para quienes buscan algo rápido para el almuerzo, la comida o incluso una merienda contundente. Además, el precio de $5.300 la convierte en una opción económica frente a otras pizzas refrigeradas del mercado.

Otro punto clave es que está casi lista para comer: basta con llevarla unos minutos al horno, airfryer o sartén para que quede caliente y con el queso fundido. Su practicidad la ha posicionado como una alternativa ganadora para estudiantes, trabajadores y familias que necesitan soluciones ágiles.

¿Cómo preparar correctamente la pizza de Tiendas D1?

La ventaja de esta pizza es que no requiere procesos complejos. Solo es necesario:

Retirarla del empaque.

Llevarla al horno convencional (180 °C por unos minutos) o al airfryer hasta que el queso se derrita.

También puede calentarse en un sartén con tapa, ideal para quienes no tienen horno.

Su tamaño (aprox. 19 cm x 20 cm) permite una cocción uniforme en cualquiera de estos métodos.

¿Vale la pena comprar esta pizza hawaiana de D1?

Para muchos consumidores, sí. Su relación entre precio, sabor y facilidad de preparación la convierte en una opción atractiva, sobre todo en medio del crecimiento de productos refrigerados listos para calentar. La marca Backerei, presente desde hace varios años en el portafolio de D1, ha ganado reconocimiento precisamente por sus productos prácticos y de porciones individuales.

En tiendas donde hay alta demanda, la disponibilidad puede variar, aunque actualmente se reportan más de 40 unidades en inventario en varias sedes del país.