Tiendas D1 suma a su catálogo el utensilio 3 en 1 que facilita cocinar y cuesta menos de $30.000

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Tiendas D1 incorporó a su catálogo una alternativa pensada para quienes buscan simplificar algunas de las tareas más habituales de la cocina sin gastar demasiado. El producto combina distintas funciones en un solo utensilio y puede utilizarse con una amplia variedad de alimentos.

Se trata del Molino Rallador Cortador 3 en 1 Cocuk, un dispositivo manual que permite cortar y rallar ingredientes de manera práctica. Actualmente, aparece publicado en la tienda online de la cadena por $29.900.

Por sus características, puede convertirse en una opción útil para agilizar la preparación de ensaladas, acompañamientos y otras recetas que requieren procesar alimentos antes de cocinar.

Cómo es el utensilio 3 en 1 que vende Tiendas D1 por menos de $30.000

El Molino Rallador Cortador Cocuk está diseñado para trabajar con verduras, frutas, queso, nueces y otros alimentos. Su mecanismo manual permite realizar diferentes preparaciones sin necesidad de utilizar un electrodoméstico.

Una de sus principales características es la base de succión antideslizante, desarrollada para mantener el utensilio firme sobre superficies lisas mientras se utiliza. De esta manera, brinda mayor estabilidad durante el corte o rallado de los ingredientes.

El producto mide 27,5 x 13 x 13 centímetros y está fabricado con polipropileno, caucho y acero inoxidable 430. Su presentación incluye un set de una unidad y es de origen chino.

El detalle del rallador de D1 que facilita su limpieza

Además de reunir tres funciones, el diseño permite desmontar todas sus piezas, una característica que facilita la limpieza después de cada preparación.

Tiendas D1 suma a su catálogo el utensilio 3 en 1 que facilita cocinar y cuesta menos de $30.000 TiendasD1

De acuerdo con la descripción oficial, sus componentes son aptos para lavavajillas, aunque la compañía recomienda tener especial precaución durante su manipulación debido a que las cuchillas son muy afiladas y mantenerlas fuera del alcance de los niños.

Como ocurre con este tipo de artículos, la disponibilidad puede depender del inventario al momento de realizar la compra.