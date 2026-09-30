El producto combina una estructura de acero con un diseño plegable que facilita su guardado cuando no está en uso.

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A la hora de equipar la casa, algunos productos pueden ser útiles para resolver más de una tarea sin ocupar demasiado lugar. En este caso, Tiendas D1 tiene dentro de su catálogo un artículo que combina dos funciones diferentes.

Se trata de una mesa de planchar que también puede utilizarse como escalera de tres niveles. El producto es de la marca Red Flag y está pensado para uso doméstico. Actualmente aparece en la tienda online de D1 a $99.900.

Además de ser plegable, cuenta con patas antideslizantes y un soporte resistente al calor para colocar la plancha mientras se utiliza.

¿Cómo es la mesa de planchar con escalera que vende Tiendas D1?

Una de las principales características de este producto es que permite pasar de una mesa de planchar a una escalera de tres niveles. Su estructura es plegable, por lo que puede guardarse cuando no está en uso y ocupar menos espacio.

Según la información publicada por D1, sus dimensiones son de 128,5 x 32 x 85 centímetros, mientras que la escalera alcanza una altura máxima de 70 centímetros.

La estructura está compuesta principalmente por acero y cuenta con patas antideslizantes. También incorpora algodón, poliuretano y polipropileno.

Por su parte, la mesa incluye un soporte resistente al calor, pensado para apoyar la plancha durante su uso.

La escalera de tres niveles puede soportar una carga máxima de hasta 150 kilos. Tiendas D1

¿Cuánto cuesta y cuánto peso soporta la escalera de Tiendas D1?

La Mesa de Planchar Funcional con Escalera Red Flag tiene un precio publicado de $99.900 por unidad.

Cuando se utiliza como escalera, tiene una capacidad de carga de hasta 150 kilos. D1 también indica que el producto es fácil de armar y recomienda seguir las indicaciones de seguridad incluidas con el artículo.

En cuanto a su cuidado, la ficha señala que no debe lavarse ni colocarse en secadora, tampoco utilizar blanqueador ni realizar limpieza en seco.