El Gobierno revisará las luces de los vehículos y multará a los conductores que incumplan esta obligación.

Es oficial | Bogotá, Medellín y Cali revisarán vehículo por vehículo y anularán la licencia de conducir de los conductores que lleven este objeto en el auto

La revisión técnico-mecánica (RTM) es una de las obligaciones que deben cumplir los propietarios de vehículos en Colombia y contempla una inspección integral en un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado. Entre los elementos que deben ser evaluados están las llantas, los frenos, la dirección, la suspensión, las luces y diferentes sistemas de seguridad del automotor .

Por eso, no se trata únicamente de llevar el vehículo al CDA para obtener un certificado. La inspección debe determinar si el automotor realmente reúne las condiciones técnicas, mecánicas, ambientales y de seguridad exigidas para circular por las vías del país . El Ministerio de Transporte señala que no realizar la RTM dentro del plazo establecido o transitar sin las condiciones requeridas puede generar una multa y la inmovilización del vehículo.

¿Qué revisan en la revisión técnico-mecánica de los vehículos?

Durante la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el CDA realiza diferentes pruebas y verificaciones sobre el vehículo. Entre los componentes inspeccionados se encuentran:

Estado de la carrocería.

Sistema de frenos.

Dirección.

Suspensión.

Llantas.

Vidrios de seguridad.

Luces y conjunto óptico.

Sistema mecánico.

Sistema eléctrico.

Emisiones de gases contaminantes.

Diferentes elementos y dispositivos de seguridad.

El Gobierno revisará las luces de los vehículos y multará a los conductores que incumplan esta obligación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si el vehículo no pasa la revisión técnico-mecánica?

Si el automotor no supera las pruebas, el Centro de Diagnóstico Automotor debe entregar el Formato Uniforme de Resultados, documento en el que quedan registradas las fallas encontradas durante la inspección.

El propietario, poseedor o tenedor cuenta con un plazo de 15 días calendario, contados desde la fecha en que el vehículo fue rechazado, para realizar las reparaciones necesarias y solucionar los defectos identificados .

Una vez corregidas las fallas, el vehículo puede regresar por una sola vez al mismo CDA sin pagar nuevamente el costo de la revisión para que sean comprobados los aspectos que provocaron el resultado negativo.

Esto significa que recibir un resultado desfavorable no implica simplemente volver a presentar el vehículo sin hacer cambios: primero deben solucionarse los problemas que quedaron consignados en el informe.

¿Qué multa reciben los conductores por no tener la revisión técnico-mecánica?

El Código Nacional de Tránsito contempla la infracción C.35 para quienes no realizan la revisión técnico-mecánica dentro del plazo legal o circulan con un vehículo que no se encuentra en condiciones técnico-mecánicas o de emisiones adecuadas.

La sanción corresponde a una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y, además, el vehículo puede ser inmovilizado . Esta disposición continúa siendo citada por el Ministerio de Transporte en conceptos oficiales emitidos durante 2025 y 2026.

Por eso, no basta con haber realizado la revisión en algún momento: el propietario debe verificar que el certificado se encuentre vigente y que el vehículo conserve las condiciones necesarias para circular.

¿Se puede conducir un carro con la revisión técnico-mecánica vencida?

No. Un vehículo que circula por las vías colombianas debe contar con la documentación exigida y mantenerse en condiciones mecánicas y de seguridad adecuadas.

El Ministerio de Transporte ha reiterado que quienes no cuentan con un certificado vigente están sujetos a las sanciones previstas en la legislación de tránsito. La infracción puede derivar tanto en la multa como en la inmovilización del automotor.

En consecuencia, esperar a que una autoridad detecte el vencimiento de la RTM puede terminar siendo mucho más costoso que realizar el trámite dentro del plazo correspondiente.

¿Dónde se hace la revisión técnico-mecánica?

La RTM debe realizarse en un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado para prestar este servicio. Allí se ejecutan las pruebas correspondientes y se determina si el vehículo cumple o no con los criterios técnicos establecidos.

Los CDA tienen la obligación de calificar los resultados de las inspecciones conforme a los criterios técnicos aplicables y a la reglamentación vigente.