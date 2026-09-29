La cadena incorporó a su catálogo una opción práctica para mantener el colchón protegido y facilitar su limpieza.

Tiendas D1 vende una linterna solar por $19.900: se carga con energía solar o USB y tiene varios modos de iluminación

Mantener el colchón protegido de líquidos, humedad y manchas puede ayudar a conservarlo en mejores condiciones durante más tiempo. Para esto existen distintos accesorios que se colocan sobre la cama y funcionan como una barrera ante posibles derrames.

Tiendas D1 tiene dentro de sus opciones disponibles un protector de cama impermeable de la marca Red Flag, que actualmente figura a un precio de $24.900. El producto está pensado para proteger tanto la cama como el colchón y tiene una textura suave al tacto.

¿Cómo es el protector impermeable que vende Tiendas D1?

Según la información publicada por la cadena, el protector tiene unas dimensiones de 86 x 90 centímetros y se comercializa por unidad. Su diseño busca evitar que los líquidos y la humedad lleguen directamente al colchón y también ayuda a protegerlo frente a manchas.

En cuanto a los materiales, la parte superior está fabricada en 100% algodón, mientras que la inferior es de 100% poliéster. Además, cuenta con una capa absorbente de poliéster y una capa impermeable elaborada en poliuretano termoplástico (TPU).

Estas características permiten utilizarlo como una protección adicional para mantener la cama limpia y facilitar el mantenimiento del colchón.

La opción disponible en la cadena está fabricada con distintas capas y puede lavarse fácilmente después de su uso. Tiendas D1

¿Cuánto cuesta el protector de colchón en Tiendas D1?

El Protector de Cama Impermeable Red Flag aparece en la tienda online de D1 a un precio de $24.900 por unidad.