En esta noticia
Mantener el colchón protegido de líquidos, humedad y manchas puede ayudar a conservarlo en mejores condiciones durante más tiempo. Para esto existen distintos accesorios que se colocan sobre la cama y funcionan como una barrera ante posibles derrames.
Tiendas D1 tiene dentro de sus opciones disponibles un protector de cama impermeable de la marca Red Flag, que actualmente figura a un precio de $24.900. El producto está pensado para proteger tanto la cama como el colchón y tiene una textura suave al tacto.
¿Cómo es el protector impermeable que vende Tiendas D1?
Según la información publicada por la cadena, el protector tiene unas dimensiones de 86 x 90 centímetros y se comercializa por unidad. Su diseño busca evitar que los líquidos y la humedad lleguen directamente al colchón y también ayuda a protegerlo frente a manchas.
En cuanto a los materiales, la parte superior está fabricada en 100% algodón, mientras que la inferior es de 100% poliéster. Además, cuenta con una capa absorbente de poliéster y una capa impermeable elaborada en poliuretano termoplástico (TPU).
Estas características permiten utilizarlo como una protección adicional para mantener la cama limpia y facilitar el mantenimiento del colchón.
¿Cuánto cuesta el protector de colchón en Tiendas D1?
El Protector de Cama Impermeable Red Flag aparece en la tienda online de D1 a un precio de $24.900 por unidad.
Para su cuidado, D1 indica que puede lavarse a máquina con agua fría o tibia, a una temperatura máxima de entre 30 y 40 °C. No se debe utilizar blanqueador ni planchar. La ficha también señala que puede utilizarse en máquina secadora.