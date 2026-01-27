Una potencia en ascenso domina las reservas de oro en Latinoamérica: supera a México y acumula más de 145 toneladas del metal precioso. (Foto: Archivo)

Brasil se consolidó como la mayor potencia en reservas de oro de América latina, superando a México y al resto de los países de la región con más de 145 toneladas del metal precioso acumuladas en sus reservas internacionales al cierre de 2025, según datos compartidos por Valora Analitik de cifras oficiales.

Esta acumulación regional se enmarca en un panorama global donde el oro sigue siendo un activo refugio codiciado por los bancos centrales y gobiernos, especialmente en un contexto de incertidumbre económica y tensiones geopolíticas que han impulsado la demanda y los precios del metal.

Panorama global: quiénes dominan las reservas de oro

A nivel mundial, Estados Unidos se mantiene como la potencia con más reservas oficiales de oro, con más de 8.130 toneladas almacenadas, una cifra que supera ampliamente a cualquier otro país y refuerza su papel en la estabilidad financiera global.

Le siguen Alemania con más de 3.350 toneladas, e Italia y Francia, ambas con alrededor de 2.450 y 2.437 toneladas, respectivamente. Estas naciones europeas han mantenido políticas históricas de acumulación que complementan sus reservas y estimulan la confianza en sus economías.

También destacan Rusia y China, con más de 2.330 y 2.290 toneladas, cifras que reflejan estrategias de diversificación frente a la dependencia del dólar estadounidense y a las sanciones internacionales en el caso ruso.

Oro como activo estratégico y reserva de valor

El oro ha sido históricamente considerado un refugio seguro, no sólo por su valor intrínseco, sino porque no depende de la solvencia de un gobierno o moneda específica. Esta característica lo convierte en un instrumento clave para protegerse contra crisis económicas, devaluaciones y choques externos.

Además, su papel trasciende las simples reservas monetarias: el metal tiene demanda constante en industrias como la electrónica de precisión y la joyería, lo que sostiene su valor incluso en momentos de baja actividad económica.

Latinoamérica en el mapa del oro

Aunque las cantidades de oro en América latina son menores que en los países líderes del mundo, varios países de la región han impulsado políticas activas de acumulación para enfrentar riesgos externos. En este contexto:

Brasil encabeza la región con más de 145 toneladas.

México reporta alrededor de 120 toneladas.

Argentina alcanza cerca de 61,74 toneladas.

Otros países como Guatemala también registran posiciones relevantes con más de 13 toneladas.

Estos movimientos muestran que, aunque la región no compite directamente con las mayores economías del mundo en volumen, utiliza el oro como instrumento de estabilidad financiera en períodos de incertidumbre global.

Distribución global del oro y su importancia

Los datos más recientes del World Gold Council y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejan que los países con mayores reservas combinadas representan una parte significativa del total mundial, con Estados Unidos y Europa concentrando más del 60 % del oro oficial registrado.

En años recientes, incluso economías emergentes han incrementado sus adquisiciones como estrategia de diversificación. Esto responde tanto a desafíos macroeconómicos como a la búsqueda de activos físicos que actúen como seguro frente a la volatilidad de las monedas fiduciarias.