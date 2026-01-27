La estatua promete convertirse en uno de los nuevos íconos de América Latina (Fuente: archivo).

¿Cuándo es el próximo puente festivo en Colombia en 2026 y quiénes tienen derecho al descanso?

Colombia se prepara para hacer historia en el mapa mundial del turismo religioso. En Antioquia avanza la construcción de una megaescultura que, una vez finalizada, será el Cristo más grande del planeta, superando ampliamente al Cristo Redentor de Río de Janeiro y a cualquier otra figura similar existente en el mundo.

El proyecto, conocido como Cristo del Embalse, no solo apunta a marcar un récord en tamaño, sino a transformar por completo la oferta turística de una de las zonas más visitadas del país.

¿En qué ciudad de Colombia estará el Cristo más grande del mundo?

La monumental estatua se construye en el municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño, a pocos minutos del embalse de Guatapé y de la icónica Piedra del Peñol. La ubicación no es casual: se trata de una de las regiones con mayor flujo de turistas nacionales e internacionales en todo Antioquia.

El objetivo es que el Cristo se convierta en un nuevo punto de referencia del departamento, al nivel de los destinos más reconocidos de Sudamérica.

No es Brasil, ni Bolivia: el Cristo más grande del mundo queda en otro país de América latina y es el orgullo de una nación.

¿Cuánto medirá el Cristo del Embalse y por qué romperá récords?

El Cristo del Embalse tendrá una altura aproximada de 86 metros, más del doble del Cristo Redentor de Brasil, que mide 38 metros incluyendo su base. Con estas dimensiones, se consolidará como la estatua de Cristo más alta del mundo.

Además de su tamaño, el diseño contempla una estructura moderna, con materiales de alta resistencia y tecnología de última generación, pensada para soportar condiciones climáticas extremas y recibir miles de visitantes cada día.

¿Qué tendrá el complejo turístico alrededor del Cristo del Embalse?

El proyecto no se limita únicamente a la estatua. A su alrededor se construirá un gran complejo turístico que incluirá:

Centro comercial temático.

Restaurantes con vista panorámica.

Zonas verdes y miradores.

Hotel tipo resort.

Espacios culturales y religiosos.

La apuesta es convertir el lugar en un destino integral, donde los visitantes puedan pasar todo el día sin necesidad de desplazarse a otros puntos.

¿Habrá acceso a la parte superior del Cristo?

Sí. Una de las grandes novedades del Cristo del Embalse es que contará con ascensor interno, lo que permitirá a los turistas subir hasta la parte alta de la estructura y disfrutar de una vista privilegiada del embalse, las montañas y todo el paisaje del oriente antioqueño.

Esta experiencia busca posicionarse como una de las más impactantes del turismo en Colombia.

¿Cómo será el Mall del Cristo del Embalse?

Dentro del proyecto se construirá el llamado Mall del Cristo del Embalse, un centro comercial de más de 3.500 metros cuadrados, con alrededor de 76 locales comerciales.

Allí habrá tiendas, cafés, artesanías, gastronomía local y servicios pensados especialmente para los turistas. La idea es que el Cristo no sea solo un símbolo religioso, sino también un motor económico para la región.