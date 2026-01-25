Ley de Sucesiones: se elimina el testamento y todos se convierten en herederos

Las oficinas bancarias de Colombia permanecerán sin atención presencial durante un fin de semana largo, como parte del calendario oficial de días festivos. El motivo es el descanso correspondiente al Día de San Hosé, que en 2026 se traslada al lunes 23 de marzo, lo que extiende el cierre de las sucursales.

Esta situación implica que no se podrán realizar trámites físicos ni gestiones en ventanilla durante el domingo y el lunes festivo. Frente a este panorama, muchos usuarios comenzaron a organizar con anticipación pagos, consignaciones y vencimientos, especialmente por tratarse de las primeras semanas del año.

Desde el sector financiero aclararon que, pese al cierre de las sedes, los servicios digitales continuarán funcionando con normalidad. Cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas en línea estarán habilitados para transferencias, pagos y consultas, permitiendo a los clientes operar sin interrupciones durante estos días.

Atención: cierran los bancos en Colombia

Según lo establece el calendario oficial de festivos, el próximo lunes 23 de marzo no habrá actividad laboral en gran parte del país debido al traslado de la celebración del Día de San José, una fecha que también impacta en el sector financiero.

Como resultado, las entidades bancarias y financieras no prestarán atención en sus oficinas físicas durante esa jornada. Esto implica que los usuarios no podrán realizar trámites presenciales como retiros por caja, consignaciones en ventanilla, apertura de productos financieros u otras gestiones que requieran atención directa en sucursal.

Los bancos cierran por los feriados en Colombia. (Fuente: archivo)

El feriado genera un fin de semana largo, una situación que habitualmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial. Por ello, se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes, además de programar las operaciones electrónicas que puedan resolverse por adelantado.

El 23 de marzo afecta la disponibilidad de atención en las sucursales bancarias del país, motivo por el cual las entidades financieras suelen recordar a sus clientes los canales digitales y alternativos que continúan funcionando durante los feriados.

El lunes festivo de enero también puede alterar los tiempos de compensación interbancaria. Aunque las transferencias electrónicas pueden realizarse normalmente, algunos movimientos solo se procesan y reflejan por completo en el día hábil siguiente, de acuerdo con las políticas internas de cada banco.

Cómo funcionarán los bancos durante el cierre

En estos días, las oficinas de los bancos no abren al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial.

Durante estas jornadas, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal.

Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en alguno de estos dos feriados deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.