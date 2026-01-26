Ni Argentina, ni Ucrania: este país latino tiene uno de los intereses más altos sobre la deuda en dólares.

Elecciones 2026: el CNE definió el nuevo valor de reposición por voto y el ajuste alcanza el 224%

Colombia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente en materia de endeudamiento externo. No solo por el tamaño que ya alcanzó la deuda pública, sino por el precio al que el país se está financiando en los mercados internacionales: hoy paga una de las tasas de interés en dólares más altas del mundo, una señal directa de la desconfianza que existe sobre sus cuentas fiscales .

De acuerdo con estimaciones del mercado financiero, Colombia se ubica como el tercer país que más intereses paga por su deuda soberana en dólares a 10 años, con una tasa cercana al 6,8 %, solo por detrás de economías en crisis profunda como Ucrania y Argentina. La cifra deja al país por encima de otras naciones emergentes como Brasil, México, Turquía y Panamá.

¿Por qué Colombia paga intereses tan altos por su deuda en dólares?

El principal factor es la percepción de riesgo. Para los inversionistas internacionales, Colombia es hoy un país más incierto desde el punto de vista fiscal, lo que obliga al Estado a ofrecer tasas más elevadas para poder conseguir financiamiento.

En la práctica, esto significa que cada nuevo dólar que se presta llega acompañado de una carga financiera mayor. Entre más alto sea el interés, más costoso será devolver ese dinero en el futuro, afectando directamente el presupuesto nacional.

¿Cuánto ha crecido la deuda pública de Colombia en los últimos años?

El crecimiento ha sido acelerado. Entre 2022 y finales de 2025, la deuda del Gobierno Nacional pasó de rondar los 789 billones de pesos a más de 1.176 billones, lo que representa un aumento cercano al 50 % en apenas tres años.

Este salto no solo incrementó el saldo total, sino que disparó el gasto en intereses, que hoy consume una porción cada vez mayor de los ingresos tributarios del Estado.

Ni Argentina, ni Ucrania: este país latino tiene uno de los intereses más altos sobre la deuda en dólares.

¿Cuánto dinero destina el país solo al pago de intereses?

Las proyecciones fiscales indican que Colombia ya destina casi una tercera parte de sus ingresos tributarios únicamente a pagar intereses, sin reducir capital.

En términos macroeconómicos, el pago anual de intereses ronda los 86 billones de pesos, una cifra equivalente a cerca del 4,7 % del PIB, uno de los niveles más altos de las últimas décadas.

¿Cómo se compara Colombia con otros países de la región?

En deuda denominada en dólares, Colombia está peor posicionada que la mayoría de economías latinoamericanas. Mientras el país paga cerca del 6,8 %, Brasil se financia alrededor del 6,1 %, México cerca del 5,8 % y Panamá por debajo del 6 %.

Esto ubica a Colombia en una situación incómoda: paga como una economía de alto riesgo, pero sin estar formalmente en default o en crisis institucional.

¿Qué pasó con el grado de inversión de Colombia?

Uno de los puntos que más pesa en esta percepción negativa es la pérdida del grado de inversión. En 2021, en medio del estallido social y el fracaso de una reforma tributaria, dos de las principales calificadoras internacionales le retiraron ese estatus al país.

Desde entonces, Colombia no ha logrado recuperarlo completamente. Hoy se mantiene en terreno especulativo para varias agencias, lo que encarece automáticamente cualquier operación de endeudamiento externo.

¿Qué impacto tiene esto en la economía y el gasto social?

El efecto es directo: menos plata disponible para inversión, infraestructura y programas sociales. Cada peso que se destina a pagar intereses es un peso que no va a educación, salud, vivienda o seguridad.

Además, la presión sobre las finanzas públicas abre la puerta a nuevas reformas tributarias, recortes de gasto o mayor endeudamiento, en un círculo difícil de romper.