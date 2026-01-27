Un objeto de uso cotidiano puede costarle a los viajeros una sanción de miles de dólares (Fuente: archivo).

El equipaje de mano volvió a quedar en el centro de la atención para quienes viajan al exterior, especialmente a Estados Unidos. Las autoridades de seguridad aeroportuaria confirmaron que portar un objeto muy común en la cabina del avión puede derivar en multas que superan los 2.000 dólares, además de la confiscación inmediata del artículo y posibles demoras en el viaje.

La advertencia cobra especial relevancia para viajeros colombianos que salen del país en temporada alta, cuando los controles suelen ser más estrictos y los aeropuertos refuerzan las inspecciones para prevenir riesgos durante los vuelos.

¿Cuál es el objeto prohibido en el equipaje de mano que puede generar multas de 2.000 dólares?

Se trata de los aerosoles de defensa personal, como el gas pimienta o el gas lacrimógeno, elementos que muchas personas llevan consigo a diario por seguridad. Aunque su tamaño sea reducido y su uso esté normalizado en la vida cotidiana, estos productos están prohibidos en el equipaje de mano cuando se viaja a Estados Unidos.

Las autoridades consideran que este tipo de aerosoles representan un riesgo potencial dentro de la cabina del avión, por lo que su sola presencia durante el control de seguridad puede activar sanciones económicas severas.

El Gobierno de Estados Unidos revisará las valijas de todos los pasajeros y aplicará multas de 2.000 dólares a quienes lleven este objeto.

¿Por qué las autoridades aplican sanciones tan altas por llevar gas pimienta?

Las multas no responden solo al objeto en sí, sino al nivel de riesgo que implica su uso en un espacio cerrado como un avión. Un aerosol de defensa personal podría afectar a otros pasajeros o a la tripulación si se activa de manera accidental.

Por esta razón, los agentes de seguridad tienen la facultad de imponer sanciones que pueden alcanzar los 2.000 dólares o incluso superar esa cifra, dependiendo de la gravedad del caso, la conducta del pasajero y si existen antecedentes de infracciones previas.

¿Está permitido llevar gas pimienta en el equipaje facturado?

Sí, pero con condiciones estrictas. En algunos casos, estos aerosoles pueden transportarse en el equipaje que va en bodega, siempre que cumplan requisitos específicos relacionados con el tamaño del envase, los sistemas de seguridad y la composición del producto.

Si no se respetan esas condiciones, el objeto también puede ser retenido y dar lugar a sanciones, aunque el mayor riesgo siempre está asociado al equipaje de mano.

¿Cuándo se aplica la multa y cuándo solo confiscan el objeto?

No todas las infracciones terminan automáticamente en una multa. En situaciones leves o claramente accidentales, los agentes pueden optar por confiscar el artículo y emitir una advertencia al pasajero.

Sin embargo, las sanciones económicas suelen aplicarse cuando el objeto representa un riesgo evidente, el viajero se niega a colaborar durante el control, genera demoras en el proceso de seguridad o reincide en este tipo de faltas.