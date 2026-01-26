Gobierno colombiano obligará a todos los empleados a trabajar 42 horas por semana: salarios y beneficios quedan congelados (Fuente: archivo).

El Gobierno Nacional ha establecido la fecha definitiva para la implementación de la jornada laboral de 42 horas a la semana en Colombia. Este cambio se llevará a cabo mediante un plan progresivo estipulado en la Ley 2101 de 2021, que obliga a todas las empresas del sector privado a ajustarse al nuevo límite de horas laborales, garantizando que no se alteren los salarios ni las prestaciones sociales de los empleados.

¿Cuándo comenzarán los empleados a trabajar 42 horas semanales?

Este cambio se debe aplicar sin que haya afectaciones en el salario base ni en los beneficios laborales adquiridos, lo cual ha sido uno de los puntos más enfatizados por el Ministerio de Trabajo. No habrá recortes económicos ni cambios en primas, cesantías, vacaciones u otros derechos previamente establecidos.

A partir de este año, ningún trabajador del sector privado podrá ser obligado a trabajar más de ese tiempo regular sin recibir compensación adicional.

El proceso de reducción ya comenzó en 2023 con la jornada de 47 horas semanales y continúa este 2025 con el ajuste a 44 horas, será en 2026 cuando se aplique la etapa final: 42 horas semanales como nuevo máximo permitido.

El ajuste se realiza año a año para llevarlo a un mínimo histórico (Fuente: archivo).

Reducción de la jornada laboral: ¿cómo afectará a los salarios?

A pesar de que el nuevo horario representa un beneficio en términos de calidad de vida y equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo cierto es que no habrá aumentos salariales ni se añadirán beneficios por este cambio.

Es decir, aunque los trabajadores tendrán menos horas de jornada, su sueldo seguirá igual y las empresas no estarán obligadas a ofrecer compensaciones adicionales.

El proyecto busca no afectar el salario de los trabajadores mientras se reduce la jornada (Fuente: archivo).

¿Quién velará por el cumplimiento de la nueva jornada laboral?

El Ministerio de Trabajo será la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de la ley, así como de aplicar sanciones a aquellos que no efectúen los ajustes necesarios. Además, se asegurará de que los derechos laborales permanezcan intactos durante el proceso de transición.

Las empresas deberán estar completamente alineadas con este nuevo esquema antes de 2026.

Reducción de la jornada laboral: ¿es para todos los empleados?

La reducción de la jornada laboral aplica únicamente a los empleados del sector privado. Los trabajadores del ámbito público deben tener en cuenta que la implementación de esta medida está sujeta a disposiciones específicas de cada entidad estatal y del Gobierno de Gustavo Petro.

En ciertas ocasiones, la jornada laboral de los empleados públicos ya es inferior a la que se establece en el sector privado, especialmente en cargos administrativos y educativos.

No obstante, en sectores donde los servicios deben ser prestados de forma continua, como en salud y seguridad, la reducción de la jornada podría implementarse de manera diferenciada o con compensaciones en otros aspectos laborales.