El Gobierno de Gustavo Petro admitió que la inflación en Colombia continuará más alta de lo esperado y que el país tardará más en regresar a la meta del 3% fijada por el Banco de la República. La revelación quedó plasmada en el nuevo Plan Financiero 2026 del Ministerio de Hacienda, documento que actualiza las principales proyecciones macroeconómicas y que evidencia un cambio importante frente a los cálculos que el propio Ejecutivo había hecho el año pasado. De acuerdo con el informe oficial, el costo de vida seguirá mostrando presiones durante los próximos años. Mientras el plan anterior proyectaba una inflación cercana al 3,6%, el nuevo escenario reconoce que la convergencia será más lenta y que los precios seguirán por encima del objetivo del banco central. El documento también incluye ajustes en el crecimiento económico, el comportamiento del dólar, el precio del petróleo y la dinámica del comercio exterior, variables que reflejan un entorno internacional más complejo y una recuperación económica más gradual. Uno de los cambios más notorios del Plan Financiero 2026 está en la trayectoria de la inflación. El Ministerio de Hacienda estima ahora que el indicador cerrará en 5,1% y que incluso podría ubicarse alrededor de 5,8% en el siguiente año, muy lejos del objetivo del 3%. Este ajuste implica que el proceso de reducción del costo de vida será más lento de lo previsto inicialmente. Analistas del mercado han señalado que factores como el aumento del salario mínimo, los cambios tributarios y las presiones en algunos sectores productivos podrían estar influyendo en esta nueva proyección. Economistas también advierten que una inflación persistente tiene efectos directos sobre las finanzas públicas, especialmente en el pago de la deuda indexada a la inflación, lo que incrementa las obligaciones fiscales del Estado. En materia de crecimiento económico, el Gobierno mantiene una visión moderada sobre el desempeño del país. Las nuevas proyecciones indican que el Producto Interno Bruto (PIB) habría crecido alrededor de 2,6% y que un ritmo similar se mantendría en los próximos años. Esto confirma una expansión económica, aunque más lenta frente a periodos anteriores en los que la actividad productiva avanzaba a tasas cercanas al 3% o superiores. El ajuste refleja un contexto global más retador, así como una recuperación interna gradual, marcada por un consumo más prudente y un comercio exterior con menor dinamismo. El escenario cambiario también presenta cambios importantes dentro del documento del Ministerio de Hacienda. Según las estimaciones oficiales, el dólar tendría un promedio cercano a los 4.053 pesos y posteriormente podría bajar hacia niveles alrededor de 3.801 pesos en promedio anual. Esto sugiere un escenario de relativa fortaleza del peso colombiano frente a la moneda estadounidense. Sin embargo, el propio Gobierno anticipa que hacia el cierre del año la tasa de cambio podría volver a subir, acercándose a niveles cercanos a los 3.915 pesos por dólar, lo que indica un comportamiento volátil del mercado cambiario. Otro ajuste clave del nuevo Plan Financiero aparece en el precio del petróleo, una variable fundamental para las finanzas públicas de Colombia. El Gobierno ahora prevé que el barril de crudo se ubique en promedio cerca de 68 dólares, por debajo de las estimaciones previas que superaban los 74 dólares. Para el periodo siguiente, la proyección incluso baja hasta un promedio cercano a 59 dólares por barril. Este escenario refleja un contexto internacional menos favorable para uno de los principales productos de exportación del país y podría afectar los ingresos fiscales provenientes del sector energético. El documento también anticipa cambios en la dinámica del sector externo. Las importaciones medidas en dólares crecerían alrededor de 10,1% en un periodo y posteriormente se moderarían a un aumento cercano a 6,5%. Esta tendencia sugiere que el comercio exterior seguirá expandiéndose, aunque a un ritmo más contenido debido al crecimiento moderado de la economía. En paralelo, el déficit de cuenta corriente se ubicaría alrededor de 2,4% del PIB y podría subir hasta cerca de 2,9% en los años siguientes, lo que implica mayores necesidades de financiamiento externo para el país.