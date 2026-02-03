Alerta inflación: el Banco de la República de Colombia sube su expectativa para el 2026 en más de 2%.

La inflación en Colombia vuelve al centro del debate luego de que el Banco de la República revisara al alza su estimación para 2026. El ajuste que cambia el panorama que se tenía a comienzos del año.

La autoridad monetaria advirtió que el aumento de precios será más persistente de lo esperado y que los hogares deberán enfrentar un escenario de mayor presión sobre sus ingresos.

El Banco de la República ajustó su expectativa de inflación

De acuerdo con el nuevo cálculo del Banco de la República, la inflación en Colombia en 2026 sería de un 6,3%, un salto significativo frente al 4,1% que se proyectaba inicialmente.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que la decisión responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales que han modificado el comportamiento reciente de los precios.

“El aumento genera preocupación por el impacto que puede tener sobre los sectores más vulnerables, los asalariados y sobre la posibilidad de que el aumento nominal del salario mínimo se diluya por medio de la inflación”, señaló el directivo al referirse a los efectos sociales del fenómeno.

Entre los elementos que pesan en esta revisión están las decisiones de precios y salarios, así como choques externos asociados a los mercados internacionales de energía y alimentos, que continúan influyendo en la dinámica inflacionaria local. Estos factores limitan la velocidad con la que la inflación puede regresar a niveles consistentes con la estabilidad de precios.

Un punto de partida aún lejos de la meta del emisor

Aunque la inflación ha mostrado una corrección importante frente a los máximos recientes, el nivel actual sigue siendo elevado. Tras haber superado el 13% en 2023, el indicador anual cerró en 5,1% al finalizar 2025, según cifras oficiales del Dane, lo que evidencia una desaceleración relevante, pero todavía insuficiente.

Este resultado permanece por encima del objetivo tradicional del Banco de la República, que apunta a mantener la inflación cerca del 3%. Con una proyección de 6,3% para 2026, el desafío para la política monetaria será mayor, en un contexto donde las decisiones futuras estarán condicionadas por la evolución de los precios y su impacto sobre el poder adquisitivo de los colombianos.