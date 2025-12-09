Salario mínimo en Colombia: anuncian cuánto sería el incremento según el más reciente dato de inflación.

Colombia discute esta semana el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026. El proceso renovó expectativas entre trabajadores, empresarios y analistas al conocerse el número de inflación de noviembre.

Las proyecciones, que servirán de base para la negociación tripartita, toman como referencia el comportamiento de la inflación, la productividad y el ritmo de recuperación económica en 2025.

Cuánto subirá el salario mínimo en Colombia

Las estimaciones indican que, si se toma el último dato de inflación de 5,3% y se le sumará la cifra de productividad laboral, el incremento estaría cercano al 7%. De esta manera el salario mínimo en Colombia llegaría a $1.524.000.

En esta semana deberá definirse el aumento del salario mínimo y el auxilio de transporte (Fuente: archivo).

Al trasladar este ajuste al auxilio de transporte, este aumentaría $14.000 y se ubicaría en $214.000. De esta manera, el pago llegaría finalmente a $1.800.000.

Cómo se decidirá el aumento del salario mínimo en Colombia

Ante las negociaciones, cabe destacar que la propuesta de los trabajadores se refleja en este resultado de la inflación más el resultado de la productividad laboral. Esto se contrapone a las propuestas empresarias y se busca llegar a un acuerdo que definirá el ajuste en los próximos días.

El dato de inflación es clave para las negociaciones del salario mínimo de 2026, que iniciaron el pasado 1 de diciembre con la ausencia de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el gremio del comercio. Aunque el Gobierno ha planteado un aumento superior al índice de precios, los empresarios rechazan la idea, al advertir que un incremento mayor presionaría los costos laborales.

En caso de no llegar a un acuerdo por negociación el salario mínimo se definirá por decreto (Fuente: archivo). Nelson Hernandez Chitiva

En caso de no definirse mediante negociación, el aumento del salario mínimo se va a fijar mediante decreto a manos del presidente Gustavo Petro.

Repunte de la inflación interanual en noviembre

La inflación interanual de Colombia se ubicó en el 5,3 % en noviembre de 2025, lo que representa un aumento de 0,10 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior, cuando fue de 5,2 %, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Según el organismo, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en noviembre fue del 0,07 %, mientras que el incremento acumulado del año (enero-noviembre) llegó al 4,82 %, también 0,10 puntos porcentuales por encima del registro del mismo período de 2024.