Desde este mes, el precio de la gasolina en Colombia registró una nueva reducción de $500 por galón, un movimiento que ya impacta el gasto diario de millones de conductores y redefine el mapa de las ciudades más baratas y más caras para tanquear. La decisión fue adoptada por el Gobierno nacional en medio del proceso de reorganización del mercado de combustibles y del cierre del histórico déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Aunque la baja fue uniforme en todo el territorio (excepto en Cúcuta), no todos los colombianos pagan lo mismo al llegar a la estación de servicio. Por el contrario, las diferencias regionales siguen siendo amplias. Desde comienzos de año, se anunció un plan de reducción gradual del combustible, con un primer recorte aplicado en febrero. Este mes se concretó un nuevo ajuste de $500 por galón, completando una rebaja acumulada de $1000 en menos de 30 días. El Ministerio de Hacienda informó: “Desde 1 marzo, el precio de la gasolina vuelve a bajar: $500 menos por galón, una medida que busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país”. Con esta decisión, el valor promedio del galón quedó alrededor de los $15.500 en varias regiones, aunque persisten diferencias entre ciudades. Tres ciudades siguen destacándose por tener el galón de gasolina más barato de Colombia. Se trata de territorios con condiciones logísticas y comerciales que reducen los costos de abastecimiento: La cercanía a fronteras, puertos o rutas de importación directa permite que el combustible llegue con menores costos, algo que se refleja directamente en el precio final al consumidor. En el otro extremo del mapa aparecen las ciudades donde tanquear es más costoso. Tras el ajuste, los precios más altos del país se concentran en: En Colombia no existe un precio único de gasolina porque el combustible no cuesta lo mismo llevarlo a todas las regiones. Factores como la distancia desde las refinerías o los puertos, el tipo de transporte utilizado, los costos de almacenamiento y hasta los impuestos locales influyen en el valor final. Ciudades con acceso directo a importaciones o con infraestructura portuaria, como Cartagena o Cúcuta, suelen tener precios más bajos. En cambio, regiones que dependen de largos trayectos por carretera, como Villavicencio o algunas zonas del interior, terminan pagando más por cada galón.