Se despide la licencia de conducir para mayores de 65 años: ya no podrán renovar el carnet si no cumplen este requisito

La inflación en Colombia volvió a moverse en noviembre del 2025, dejando un registro que sorprendió a más de un analista. Aunque el dato fue bajo, su lectura abre preguntas sobre el rumbo económico y los ajustes que podrían venir antes del cierre del año. No todos los factores están a la vista, pero el comportamiento de los precios empieza a marcar un patrón que aún no revela todo su trasfondo.

Lo que sí se sabe es que este nuevo dato se convierte en una pieza clave para interpretar cómo llega el país al debate sobre el salario mínimo del 2026. Las discusiones entre Gobierno, empresarios y centrales obreras tendrán como eje la evolución de la inflación, que sigue marcando el ritmo de la capacidad adquisitiva de los colombianos.

Sin embargo, detrás de esta aparente calma inflacionaria se esconde un comportamiento particular en algunos sectores, que muestran señales de presión al alza. Solo al examinar las cifras con más detalle queda claro qué empujó el nivel de precios en un mes que, históricamente, suele ser decisivo.

Sorpresa en noviembre por el dato de inflación. (Fuente: archivo)

Inflación en Colombia: variación de noviembre y sus efectos reales

Según el Dane, la variación mensual de la inflación en noviembre del 2025 fue de 0,07%, una cifra inferior al 0,27% registrado en el mismo mes del año anterior. Con esto, la inflación anual llegó a 5,30%, mejorando frente al 5,51% observado en octubre. Este comportamiento confirma una tendencia moderada, aunque aún lejos de los niveles de plena estabilidad.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, recordó que el último resultado anual similar se vio en septiembre, cuando la inflación fue de 5,18%. Este descenso reciente consolida un escenario de desinflación gradual, que se convierte en un insumo central para la negociación del salario mínimo del 2026, dado que la cifra anual sirve de referencia para las propuestas que se discutirán en diciembre.

Inflación y salud: el rubro que más subió en noviembre del 2025

Aunque la inflación general se mantuvo contenida, el sector salud registró el mayor incremento del mes, con una variación de 0,71%. Los productos farmacéuticos y dermatológicos aumentaron 0,93%, mientras que los servicios médicos menores tuvieron un alza de 0,54%. También se destacaron los servicios en centros de rayos X, con un aumento de 0,49%.

Este comportamiento sectorial muestra que, pese a la baja variación global, ciertos gastos esenciales siguen presionando el bolsillo de los hogares. Para muchos expertos, la persistencia de incrementos en salud podría convertirse en un factor decisivo al evaluar el impacto real de la inflación en Colombia sobre el costo de vida. La discusión sobre el salario mínimo del 2026 deberá considerar no solo el dato anual, sino las categorías donde los aumentos siguen afectando a las familias.