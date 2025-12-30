El DANE ya tiene definido el calendario para revelar la cifra clave del IPC (Fuente: archivo).

Se reduce la jornada laboral en todo el país: cuántas horas se trabajarán desde 2026

El país está a la espera de uno de los indicadores económicos más determinantes para el bolsillo de los colombianos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que cerrará 2025 no solo resumirá cómo se movió el costo de vida durante el año, sino que será la base para incrementos en arriendos, matrículas, tarifas y contratos que entrarán en vigor en 2026. Con una inflación que ha mostrado resistencia a bajar con fuerza, el dato final genera expectativa entre analistas, empresas y familias.

¿Cuándo se publicará el IPC definitivo de 2025 según el DANE?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística mantiene su metodología de divulgación mensual del IPC: el indicador se publica el quinto día hábil de cada mes e incluye la variación mensual, el acumulado del año y la inflación anual. Siguiendo ese esquema, el dato que cerrará oficialmente 2025 se conocerá el jueves 8 de enero de 2026.

Con los festivos de inicio de año ya incorporados en el calendario estadístico, la publicación del boletín técnico y la rueda de prensa se realizarían en la segunda semana de enero. Ese reporte consolidará el comportamiento de los precios durante los doce meses de 2025 y permitirá confirmar si la inflación logró estabilizarse o si cerró el año por encima de lo esperado.

IPC 2026: ¿cuál es la proyección de inflación para 2025? Nelson Hernandez Chitiva

¿De cuánto podría ser la inflación en 2025 según las proyecciones?

Las estimaciones del mercado coinciden en que la inflación de 2025 cerraría alrededor del 5 %. Centros de análisis económico y gremios financieros proyectan que el IPC anual se movería en un rango cercano al 5,2 % – 5,3 %, una cifra todavía por encima del objetivo del Banco de la República.

El comportamiento reciente de los precios ha mostrado señales mixtas. Aunque algunos rubros han desacelerado, otros siguen presionando el indicador, lo que ha llevado a los analistas a hablar de una convergencia lenta hacia la meta inflacionaria. Bajo ese escenario, el cierre de 2025 confirmaría que el control del costo de vida sigue siendo uno de los principales retos macroeconómicos del país.

¿Qué sectores están presionando el IPC en Colombia?

Dentro de la canasta del IPC, no todos los grupos de gasto se mueven al mismo ritmo. Durante 2025, divisiones como restaurantes y hoteles, educación y algunos servicios intensivos en mano de obra han registrado aumentos superiores al promedio nacional.

En contraste, categorías como recreación, cultura, información y comunicaciones han mostrado variaciones más moderadas. Este comportamiento desigual explica por qué, a pesar de ciertos alivios puntuales, la inflación anual se mantiene en niveles relativamente altos para los estándares del Banco de la República.

¿Cómo se calcula el IPC y por qué es clave para 2026?

El IPC es el resultado de un seguimiento permanente que el DANE realiza en decenas de ciudades del país. Para construirlo, la entidad recoge información de miles de establecimientos, desde tiendas de barrio y plazas de mercado hasta grandes superficies y prestadores de servicios.

La canasta de referencia incluye cientos de bienes y servicios agrupados en doce grandes categorías, y tiene en cuenta distintos niveles de ingreso de los hogares. Por eso, el dato de cierre de año se convierte en la principal referencia para decisiones económicas en 2026, tanto en el sector público como en el privado.

¿Qué impacto tendrá el IPC de 2025 en arriendos, salarios y tarifas?

El indicador que se publicará en enero de 2026 será la base para múltiples ajustes automáticos. En el caso de los arriendos de vivienda, la ley establece que el aumento máximo permitido suele estar ligado a la inflación del año anterior. Algo similar ocurre con matrículas educativas, servicios y contratos indexados al IPC.

Además, el dato influye en la planeación financiera de los hogares, que ajustan presupuestos y gastos según el aumento esperado del costo de vida. Por eso, el cierre inflacionario de 2025 es visto como una brújula para anticipar cómo será el entorno económico en 2026.