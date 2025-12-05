Las expectativas del mercado ya anticipan un impacto directo en el ingreso de millones de trabajadores (Fuente: archivo).

El Gobierno y el DANE publican este jueves la inflación de noviembre de 2025, un indicador decisivo para la negociación del salario mínimo del 2026.

Aunque el dato oficial se revelará en las próximas horas, los pronósticos del mercado sugieren que la variación anual podría ubicarse alrededor del 5,4 %, cifra que marcará el punto de partida para el ajuste salarial que se definirá antes de finalizar diciembre.

¿Cuánto podría subir el salario mínimo 2026 según las proyecciones de inflación?

Antes de conocerse el dato oficial, los cálculos de analistas, empresarios y del propio Banco de la República apuntan a que el salario mínimo del 2026 podría aumentar cerca del 7,4 %, teniendo como base el IPC esperado y el mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Con este porcentaje, el salario mínimo del próximo año quedaría aproximadamente en $1.528.839, resultado de un incremento cercano a $105.339 frente al pago actual. Este ajuste aplicaría únicamente para quienes devengan un mínimo, ya que los salarios superiores se incrementan exclusivamente con la inflación certificada.

El Gobierno publica la inflación de noviembre 2025: ¿cómo quedaría el salario mínimo 2026?

¿Qué pasará con el auxilio de transporte si sube el mínimo?

Si el Gobierno define que el auxilio de transporte debe ajustarse con el mismo porcentaje del salario mínimo, este beneficio —que hoy es de $200.000— pasaría a ubicarse alrededor de $214.800, producto de un incremento cercano a $15.000.

Recordemos que este auxilio solo se entrega a trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales.

¿Cómo sería el aumento salarial para quienes ganan por encima del mínimo?

Para los trabajadores cuyo ingreso supera el salario mínimo, el ajuste se aplicará únicamente con base en la inflación certificada por el DANE. En caso de confirmarse un IPC cercano al 5,4 % en noviembre, un empleado que gana $2,5 millones recibiría un aumento aproximado de $135.000.

Las organizaciones sindicales insisten en que la discusión del mínimo no debe centrarse únicamente en la sumatoria de inflación más productividad, sino en mejoras reales del ingreso que compensen el costo de vida.

¿Qué sigue tras la publicación del dato de inflación?

Una vez se conozca el dato oficial hoy, la mesa de concertación retomará las conversaciones para proyectar el aumento final del salario mínimo 2026.

Con el IPC en mano, las partes podrán ajustar sus propuestas y avanzar hacia un acuerdo, aunque el Gobierno mantiene la facultad de decretar el incremento si no se llega a consenso.