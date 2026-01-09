La cifra confirma una desaceleración frente al año anterior y marca el pulso de la economía para 2026 (Fuente: NA).

Colombia cerró 2025 con una inflación anual de 5,1 %, según reveló este jueves el Departamento Nacional Administrativo de Estadística (DANE), un resultado que confirma una leve moderación de los precios frente a 2024 y refuerza la tendencia descendente que viene mostrando el índice de precios al consumidor (IPC).

El dato se ubicó apenas una décima por debajo del registro del año anterior y estuvo alineado con las proyecciones del mercado.

¿Cuál fue la inflación en Colombia en 2025, según el DANE?

De acuerdo con el informe oficial, la inflación anual de 2025 fue del 5,1 %, un nivel que, si bien sigue por encima del rango meta del Banco de la República, muestra una reducción progresiva de las presiones inflacionarias. Desde el Ministerio de Hacienda destacaron que el resultado confirma la continuidad del proceso de desaceleración de los precios en la economía colombiana.

¿Qué rubros explicaron el comportamiento de la inflación en 2025?

El DANE detalló que el resultado estuvo explicado principalmente por el aumento anual en Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como por Alimentos y bebidas no alcohólicas, dos divisiones que continúan teniendo un peso significativo en el gasto de los hogares.

Estos grupos fueron determinantes para que la inflación no descendiera con mayor fuerza, pese a la moderación observada en otros sectores del consumo.

El DANE revela la cifra de inflación de 2025: cuál es.

¿Cuáles fueron los sectores con mayor inflación durante el año?

Durante 2025, las divisiones que registraron las mayores variaciones anuales en el IPC fueron:

Restaurantes y hoteles , con un incremento del 7,91 %.

Educación , que cerró el año con una inflación del 7,36 %.

Salud, con una variación anual del 7,2 %.

Estos sectores mantuvieron presiones al alza sobre el costo de vida, especialmente en servicios asociados al consumo cotidiano.

¿Qué categorías tuvieron los menores aumentos de precios en 2025?

En contraste, algunas divisiones mostraron incrementos moderados e incluso cercanos a la estabilidad de precios. Las menores variaciones del IPC se registraron en:

Información y comunicación , con 1,22 %.

Recreación y cultura , con 1,85 %.

Prendas de vestir y calzado, con 2,12 %.

Estos resultados ayudaron a contener el avance general de la inflación durante el año.

¿Cómo fue la inflación de diciembre y qué señales dejó?

En diciembre de 2025, la inflación mensual fue del 0,27 %, lo que representó una disminución frente al mismo mes del año anterior. Este dato reforzó la lectura de un cierre de año con menor presión inflacionaria, aunque todavía lejos de una convergencia plena al objetivo del emisor.

¿Qué impacto tiene la inflación en la tasa de interés del Banco de la República?

La evolución del IPC llevó al Banco de la República a mantener estable su tasa de interés en 9,25 %, nivel que se sostiene desde abril. Analistas coinciden en que, con una inflación aún cercana al 5 %, el emisor optaría por prolongar esta postura cautelosa durante buena parte de 2026.

El banco central volverá a evaluar la tasa en su reunión del 30 de enero, en un contexto marcado por el impacto que podría tener sobre los precios el fuerte aumento del salario mínimo, fijado en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte.

Con información de EFE.-