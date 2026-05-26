Arqueólogos recuperaron bloques monumentales del Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, tras décadas bajo el mar. El hallazgo permitirá avanzar en su reconstrucción digital con tecnología de última generación.

En esta noticia Reconstrucción digital del Faro de Alejandría: así funciona el proyecto internacional

En las profundidades del mar Mediterráneo, frente a las costas de Egipto, un hallazgo arqueológico volvió a captar la atención del mundo. Un grupo internacional de investigadores logró recuperar enormes bloques de piedra pertenecientes al legendario Faro de Alejandría, una de las construcciones más emblemáticas de la antigüedad.

El descubrimiento incluye 22 piezas monumentales que permanecieron sumergidas durante siglos en el puerto oriental de Alejandría. Estas estructuras, de dimensiones colosales, formaban parte de la entrada principal del faro y reflejan una combinación única de técnicas arquitectónicas egipcias y griegas.

Proyecto internacional busca recrear el Faro de Alejandría con tecnología avanzada. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La operación forma parte de un ambicioso proyecto científico que busca reconstruir digitalmente esta maravilla del mundo antiguo, utilizando tecnología avanzada y décadas de investigación arqueológica submarina.

Hallazgo del Faro de Alejandría: recuperan bloques gigantes tras décadas bajo el mar

El reciente hallazgo del Faro de Alejandría marca un nuevo capítulo en la arqueología submarina. Los expertos lograron extraer 22 bloques monumentales que habían permanecido ocultos bajo el agua durante siglos, algunos de ellos con un peso de hasta 80 toneladas.

Estas piezas incluyen elementos clave como dinteles, jambas y losas de pavimento, que formaban parte de la estructura original del faro. Su recuperación fue posible gracias a más de 30 años de investigaciones iniciadas por el arqueólogo Jean-Yves Empereur, quien en 1994 documentó miles de restos en la zona.

Bloques rescatados del Faro de Alejandría. (Fuente: GEDEON Programmes / CEAlex).

Reconstrucción digital del Faro de Alejandría: así funciona el proyecto internacional

El proyecto de recuperación forma parte de PHAROS, una iniciativa liderada por el Centre National de la Recherche Scientifique, en conjunto con autoridades egipcias y la Fundación Dassault Systèmes. Su objetivo principal es recrear digitalmente el faro con la mayor precisión posible.

Para ello, más de 100 fragmentos han sido escaneados mediante técnicas de fotogrametría submarina. Luego, los especialistas analizan cada pieza y la reubican virtualmente, como si se tratara de un gigantesco rompecabezas, permitiendo reconstruir la estructura original en formato digital.

Cómo era el Faro de Alejandría: la historia de una de las Siete Maravillas del Mundo

Construido en el siglo III a.C. durante el reinado de Ptolomeo I, el Faro de Alejandría fue una de las obras más impresionantes de la ingeniería antigua. Con más de 100 metros de altura, guiaba a los navegantes a través de las peligrosas aguas del Mediterráneo.

Durante más de 1600 años, se mantuvo como una de las estructuras más altas construidas por el ser humano, hasta que un terremoto en el año 1303 lo destruyó. Posteriormente, sus restos fueron reutilizados para levantar una fortaleza en el mismo lugar, dejando bajo el mar los vestigios que hoy vuelven a salir a la luz.