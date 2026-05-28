El descubrimiento del milenio: científicos latinoamericanos descubrieron una tumba de 600 años de antigüedad con restos humanos. (Representación creada con IA)

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El Ministerio de Cultura del Perú informó el 22 de mayo de 2026 el hallazgo de una tumba preinca con restos humanos y ofrendas ceremoniales en la ciudadela de Kuélap, uno de los complejos arqueológicos más importantes de Sudamérica ubicado en la región Amazonas.

El descubrimiento fue realizado por especialistas del Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK), quienes trabajaban en un sector donde hasta ahora no existían excavaciones sistemáticas. Según detallaron las autoridades, el recinto funerario tendría alrededor de 600 años de antigüedad.

El hallazgo se produjo en una zona estratégica del complejo monumental, específicamente donde convergen los accesos 1 y 2 de Kuélap, conocida popularmente como la “Machu Picchu de la selva peruana”.

Cómo es la tumba hallada en Kuélap y qué encontraron los arqueólogos

Los investigadores localizaron los restos dentro de una estructura funeraria de piedra con forma de herradura o planta en “U”, levantada sobre una plataforma elevada a la que se accede mediante dos peldaños.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Cultura, en el interior de la tumba fueron encontrados los restos de cinco personas: cuatro adultos y un infante.

Los especialistas también señalaron que la disposición de las osamentas llamó la atención de los investigadores, ya que uno de los cuerpos estaba colocado sobre otros fragmentos óseos. Esa característica podría indicar un segundo momento de uso funerario, en el que se modificaron enterramientos previos.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Cultura, en el interior de la tumba fueron encontrados los restos de cinco personas. (Representación creada con IA) ChatGPT

Además de los restos humanos, los arqueólogos encontraron distintas ofrendas rituales, entre ellas piezas de cerámica con formas de frutos y vegetales.

Según explicaron desde el PRIAK, la presencia de estos objetos evidencia la importancia de las ceremonias funerarias dentro de las creencias religiosas de ese período histórico.

Qué importancia tiene este hallazgo arqueológico en Perú

El Ministerio de Cultura indicó que el descubrimiento aporta nueva información sobre los rituales funerarios desarrollados durante el Horizonte Tardío, etapa comprendida entre 1470 y 1532 d.C., coincidente con la expansión del Tahuantinsuyo en esa región andina.

Entre los materiales encontrados también aparecieron elementos que podrían reflejar una interacción cultural entre los chachapoyas y los incas, algo que continúa siendo estudiado por los especialistas.

Kuélap fue construido por la cultura chachapoya sobre la cima del Cerro Barreta, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Luya. El complejo posee enormes murallas de piedra que en algunos sectores alcanzan los 19 metros de altura.

Aunque no existe consenso absoluto sobre la fecha exacta de construcción del sitio, distintos estudios sitúan su desarrollo entre los siglos VI y XI d.C., antes de que su ocupación terminara hacia mediados del siglo XVI.

Las autoridades peruanas señalaron que este tipo de hallazgos permite ampliar el conocimiento sobre las antiguas culturas andinas y podría reforzar el atractivo turístico de la región Amazonas.