Envolver el documento de identidad en papel aluminio: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

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Los documentos de identidad electrónicos comenzaron a expandirse en distintos países del mundo y, con ellos, también crecieron las recomendaciones para proteger la información almacenada en sus chips. Una de las más comentadas es envolver el documento en papel aluminio para evitar posibles lecturas inalámbricas no autorizadas.

En la actualidad, más de 100 países emiten documentos de identidad o pasaportes con chip electrónico. En América Latina, países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Colombia ya implementan o avanzan en sistemas de identificación biométrica con tecnología RFID o NFC.

Atención: qué tecnología tienen los documentos de identidad modernos

Los documentos electrónicos modernos incorporan sistemas de RFID (Radio Frequency Identification) y NFC (Near Field Communication), tecnologías que permiten leer información sin contacto físico.

Estos chips almacenan datos personales y biométricos como:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Número de documento.

Fotografía digitalizada.

En algunos casos, huellas dactilares.

La tecnología NFC es una variante de RFID de corto alcance que suele funcionar a pocos centímetros de distancia y permite la comunicación entre el documento y un lector autorizado.

Envolver el documento en papel aluminio evita posibles lecturas inalámbricas no autorizadas. Shutterstock / ChatGPT

Por qué algunas personas recomiendan envolver el documento en aluminio

La recomendación surgió como una forma de protección frente al llamado skimming RFID, una técnica mediante la cual un lector inalámbrico podría intentar detectar y leer el chip de un documento electrónico.

En teoría, una persona con un lector portátil podría acercarse a otra en un espacio público e intentar acceder a la información del chip sin contacto físico.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad aclaran que los documentos modernos cuentan con distintos sistemas de protección que dificultan este tipo de lectura no autorizada.

Cómo funciona el bloqueo del papel aluminio

El papel aluminio actúa como una jaula de Faraday, una barrera conductora que bloquea las ondas electromagnéticas.

Cuando el documento queda completamente envuelto, el chip RFID o NFC no puede emitir ni recibir señal, lo que impide cualquier intento de lectura remota.

No se necesita un material especial: el papel aluminio doméstico común puede bloquear las frecuencias utilizadas por la mayoría de los chips de identificación electrónica.

Los documentos modernos ya tienen mecanismos de seguridad

La mayoría de los documentos biométricos actuales incorporan sistemas de protección conocidos como BAC (Basic Access Control) o PACE (Password Authenticated Connection Establishment).

Estos mecanismos obligan a que el lector primero acceda físicamente a la zona de lectura mecánica del documento para obtener una clave antes de intentar leer el chip.

Por ese motivo, expertos señalan que el riesgo de lectura clandestina en documentos modernos existe, pero es mucho más limitado de lo que suele difundirse en redes sociales.

Además, no todos los países utilizan exactamente el mismo nivel de seguridad y algunos documentos más antiguos pueden tener protecciones menos robustas.

Qué alternativas existen al papel aluminio

Aunque el aluminio funciona, muchas personas optan por soluciones más prácticas para el uso diario.

Las más utilizadas son:

Fundas o billeteras con bloqueo RFID.

Tarjetas bloqueadoras RFID.

Protectores especiales para pasaportes electrónicos.

Estas opciones incorporan materiales metálicos que generan el mismo efecto de bloqueo electromagnético que el aluminio.

Qué documentos conviene proteger con bloqueo RFID

Los especialistas indican que los dispositivos más sensibles a este tipo de lectura inalámbrica son:

Pasaportes electrónicos.

Documentos de identidad con chip.

Tarjetas de crédito y débito contactless.

Tarjetas corporativas de acceso.

Llaves electrónicas de hotel.

En el caso de las tarjetas bancarias contactless, el riesgo suele considerarse más relevante debido a que permiten operaciones económicas mediante tecnología NFC.

Cuál es el nivel de riesgo real según especialistas

Especialistas en seguridad digital explican que el riesgo de lectura remota no autorizada existe, pero aclaran que no se trata de una práctica masiva ni sencilla en documentos modernos bien protegidos.

Para acceder al contenido de muchos documentos electrónicos actuales se necesita cercanía física, equipos específicos y superar mecanismos de autenticación implementados por cada país.

En cambio, las tarjetas bancarias contactless antiguas suelen ser consideradas un objetivo más vulnerable para intentos de lectura inalámbrica fraudulenta.

Diversos organismos internacionales y fabricantes tecnológicos coinciden en que el uso de fundas con bloqueo RFID puede ser una medida adicional de privacidad para quienes transportan documentos electrónicos y tarjetas con chip.