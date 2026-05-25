El descubrimiento más significativo desde 1922 fue definido por el Ministro de Turismo egipcio. (Fuente: Representación creada con IA)

Un hallazgo arqueológico de gran relevancia está causando un notable impacto en el ámbito de la egiptología: un grupo de investigadores ha hecho el descubrimiento de la tumba de Tutmosis II, un faraón perteneciente a la XVIII Dinastía que reinó hace aproximadamente 3.500 años. Este descubrimiento representa la primera ocasión en más de un siglo, desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón, en que se ha identificado la morada final de un rey del antiguo Egipto.

El entierro fue descubierto en los Valles Occidentales de la Necrópolis Tebana y sorprendió a los expertos, quienes inicialmente especularon que podría tratarse de una esposa real.

Las dimensiones, el diseño y las inscripciones halladas confirmaron que efectivamente pertenecía a un faraón: el enigmático Tutmosis II, que fue antecesor de Tutankamón y figura fundamental en la genealogía real.

¿Dónde fue hallada la tumba de Tutmosis II y por qué es clave su hallazgo?

El hallazgo resuelve un misterio de siglos: la ubicación de la tumba de Tutmosis II, cuya existencia era conocida pero nunca había sido localizada. Hasta este momento se consideraba que su sepultura se hallaba en las cercanías del Valle de los Reyes, no en los Valles Occidentales, lo que reconfigura el mapa arqueológico de la región.

El descubrimiento fue efectuada por la New Kingdom Research Foundation, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Tras 12 años de excavaciones, el equipo halló una escalera monumental y una cámara funeraria adornada con escenas del Amduat, un texto religioso exclusivo para los faraones.

Descubren la tumba de Tutmosis II, un hallazgo sin precedentes en la egiptología. (Fuente: Egyptian Ministry of Antiquities)

Quién fue Tutmosis II, el faraón oculto de su dinastía

Tutmosis II gobernó entre 1493 y 1479 a.C. Fue esposo de Hatshepsut, una de las escasas mujeres faraón y padre de Tutmosis III. A pesar de que su mandato fue efímero y ensombrecido por personalidades más prominentes de su linaje, este descubrimiento lo coloca nuevamente en el centro de la historia egipcia.

Los fragmentos de alabastro encontrados en la sepultura, inscritos con su nombre y el de Hatshepsut, validan su identidad. Asimismo, las evidencias indican que una inundación pudo haber afectado su tumba original, lo cual podría explicar el misterio de su ubicación, que perduró durante siglos.

Hallazgo de la tumba de Tutmosis II sorprende al mundo de la egiptología. (Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Tutmosis II: el faraón que pudo ser más poderoso que Ramsés II

Algunos historiadores sostienen que Tutmosis II podría haber sido más poderoso que Ramsés II, considerando su linaje y el contexto en que gobernó. Fue parte de la XVIII Dinastía, la más influyente del Imperio Nuevo y su reinado propició la aparición de figuras clave como Hatshepsut y Tutmosis III, quienes expandieron el territorio egipcio y afianzaron su dominio.

Su función como conexión en esta sucesión de grandes líderes pudo haber sido esencial para establecer las bases del poder egipcio antes de la era de Ramsés.