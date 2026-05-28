Es oficial: la DIAN visitará casa por casa y embargará las cuentas bancarias de las personas que estén en esta página web.

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó que embargarán las tarjetas de crédito y cuentas bancarias que aparezcan en este sitio web

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuenta con facultades legales para realizar inspecciones tributarias presenciales y adelantar procesos de cobro contra contribuyentes con obligaciones pendientes. Sin embargo, especialistas recuerdan que estas actuaciones no implican operativos masivos ni embargos automáticos.

Las medidas están reguladas en el Estatuto Tributario colombiano y forman parte de procesos administrativos que deben cumplir etapas específicas, incluyendo notificaciones y posibilidades de defensa para los contribuyentes.

En medio de las consultas sobre las listas de deudores publicadas por la autoridad tributaria, muchas personas buscan conocer qué puede hacer la DIAN, cuándo puede visitar un domicilio y en qué casos procede un embargo de cuentas bancarias.

Atención: cuándo puede la DIAN realizar inspecciones presenciales

De acuerdo con el artículo 684 del Estatuto Tributario, la DIAN tiene facultades de fiscalización e investigación para verificar declaraciones, revisar información y detectar obligaciones no declaradas.

Dentro de esas herramientas aparece la llamada inspección tributaria, regulada en el artículo 779, que permite a funcionarios de la entidad realizar verificaciones directas en establecimientos, oficinas o domicilios relacionados con el contribuyente.

La normativa establece que estas inspecciones deben estar respaldadas por un acto administrativo formal, donde se indiquen claramente los hechos que serán objeto de revisión. Además, la medida debe notificarse previamente y dejar constancia mediante un acta.

Estas actuaciones hacen parte de la etapa de fiscalización y determinación tributaria, por lo que no significan automáticamente que exista una deuda exigible ni un embargo inmediato.

Las medidas de la DIAN están reguladas en el Estatuto Tributario colombiano y forman parte de procesos administrativos. ChatGPT

Qué pasa después de una inspección y cuándo puede haber embargo

Si durante la revisión la DIAN encuentra inconsistencias, puede emitir un requerimiento especial proponiendo modificaciones en la declaración tributaria. El contribuyente tiene derecho a responder, presentar pruebas y utilizar recursos administrativos.

Posteriormente, la entidad puede emitir una liquidación oficial que determine una obligación pendiente. Solo cuando esa deuda queda en firme y es exigible, el caso puede pasar a la etapa de cobro coactivo.

En esta instancia, la DIAN puede expedir un mandamiento de pago, documento mediante el cual exige el cumplimiento de la obligación. El contribuyente dispone de 15 días para pagar o presentar las excepciones previstas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

La ley también permite que la entidad decrete medidas cautelares como el embargo y secuestro de bienes, regulados en el artículo 837. La norma señala que estas medidas pueden adoptarse de manera previa o simultánea al mandamiento de pago, siempre dentro de un proceso formal de cobro coactivo.

Cuáles son los límites de embargo establecidos por la ley colombiana

Según el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, las cuentas de ahorro de personas naturales tienen un límite de inembargabilidad equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, calculados sobre la cuenta más antigua del titular.

La legislación también establece que no pueden ser objeto de medidas cautelares:

Los inmuebles con patrimonio de familia inembargable.

Las viviendas con afectación a vivienda familiar .

Las cuentas de depósito en el Banco de la República.

Además, las medidas cautelares pueden levantarse en distintos casos contemplados por la ley:

Pago total de la deuda.

Aprobación de un acuerdo de pago .

Excepciones aceptadas contra el mandamiento de pago.

Admisión de una demanda judicial contra el título ejecutivo mientras exista un proceso pendiente.

El procedimiento de fiscalización y cobro de la DIAN está regulado principalmente en los artículos 684, 779, 823 a 849-4, 826, 831, 837 y 837-1 del Estatuto Tributario, además de la Ley 1066 de 2006 y doctrina oficial reciente emitida por la entidad.