La investigación sobre Marte ha brindado imágenes y datos cautivadores que despiertan tanto la curiosidad como la discusión entre la comunidad científica y el público en general. Entre los hallazgos más significativos se encuentran formaciones geológicas que, a causa de su aspecto, recuerdan a las ruinas de antiguas ciudades en la Tierra. Estas estructuras, documentadas por diversas misiones, son objeto de análisis para entender su origen y evolución.

Un hallazgo notable es la estructura conocida como “Ciudad Inca”, la cual, al ser observada desde el espacio, revela patrones geométricos que evocan las ruinas de civilizaciones antiguas. Este descubrimiento ha generado diversas interpretaciones y ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas.

La geología de Marte que evoca una ciudad antigua: así luce

Se postula que estas formaciones son el resultado de procesos geológicos complejos, posiblemente vinculados a antiguos impactos de asteroides que fracturaron la corteza marciana, lo que permitió el ascenso del magma y la creación de diques resistentes a la erosión. Con el paso del tiempo, la erosión diferencial ha dejado al descubierto estas estructuras, que generan patrones que evocan la imagen de una ciudad en ruinas.

La “Ciudad Inca” es una formación geológica situada en las proximidades del polo sur de Marte, en la región conocida como Angustus Labyrinthus. Esta estructura fue identificada por la sonda Mariner 9 durante la década de 1970 y recibió su denominación debido a su apariencia superficial que evoca una ciudad en ruinas. Los científicos de la NASA le otorgaron este nombre por las similitudes visuales con las antiguas ciudades incas de la Tierra.

Además de la “Ciudad Inca”, otras formaciones han despertado el interés de los científicos y aficionados a la exploración espacial. Por ejemplo, el orbitador de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha capturado imágenes de formaciones que, desde una perspectiva aérea, se asemejan a estructuras urbanas terrestres.

La misteriosa "Ciudad Inca" en Marte y sus impresionantes formaciones geológicas. (Fuente: NASA)

Nuevos descubrimientos del rover de la NASA en Marte

El Rover Perseverance de la NASA, que aterrizó en Marte en febrero de 2021, ha llevado a cabo una exhaustiva exploración del cráter Jezero, un antiguo lago que podría haber sido un hábitat propicio para la vida microbiana.

Otro hallazgo fascinante de Perseverance es una roca conocida como “St. Pauls Bay”, que está compuesta por cientos de pequeñas esferas de color gris oscuro. Estas esferas, algunas de forma alargada y otras con bordes angulares, han desconcertado a los científicos, quienes llevan a cabo investigaciones para determinar su origen y proceso de formación. Hallazgos similares en el pasado sugieren que diversos mecanismos geológicos podrían haber dado lugar a estas intrigantes estructuras.

Recientemente, Perseverance ha identificado una roca denominada “Silver Mountain”, que exhibe texturas inéditas y se remonta a la era de Noé, hace aproximadamente 4,000 millones de años. Este descubrimiento tiene el potencial de ofrecer información valiosa sobre la historia geológica del planeta rojo y las condiciones ambientales prevalentes en ese periodo.

Exploración de Marte: descubrimientos que evocan antiguas ciudades terrestres. (Fuente: Canva / NASA)

Por qué las estructuras marcianas podrían cambiar la exploración espacial

Comprender estos fenómenos es crucial para reconstruir la historia del planeta y evaluar su capacidad para haber sostenido vida en épocas pasadas. Asimismo, el análisis de estas estructuras ofrece información valiosa para futuras expediciones tripuladas.

Entender la composición y el origen del terreno facilita la identificación de áreas de interés científico y posibles recursos que podrían ser aprovechados por astronautas en el futuro. La exploración continua de Marte, mediante misiones robóticas y, eventualmente, humanas, permitirá desvelar los enigmas que aún oculta el planeta rojo.

Estos descubrimientos resaltan la intrincada geología de Marte y la necesidad de proseguir con su investigación. Las formaciones que evocan a ruinas de ciudades antiguas son evidencias de los procesos naturales que han esculpido la superficie marciana a lo largo de miles de millones de años.