Las autoridades buscan facilitar la movilidad de viajeros en Navidad y Año Nuevo con ajustes para dos fechas clave (Fuente: archivo).

Gobierno colombiano obligará a todos los empleados a trabajar 42 horas por semana: los salarios y beneficios quedan congelados

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que los días viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026 no aplicará la medida de pico y placa para vehículos particulares. La decisión busca garantizar una movilidad más fluida durante los retornos y salidas de fin de año, especialmente en los corredores que conectan la capital con el resto del país.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la suspensión permitirá que los viajeros se movilicen sin restricciones en los dos fines de semana más cargados de la temporada navideña.

Durante el resto de diciembre de 2025 y comienzos de enero de 2026, el pico y placa seguirá operando en días hábiles, con las excepciones ya anunciadas y con el funcionamiento habitual del pico y placa regional en puentes festivos.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá en diciembre?

En diciembre de 2025, la restricción para vehículos particulares opera de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., bajo el esquema de pares e impares:

Días impares : pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares : pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Los sábados y domingos no hay pico y placa en la ciudad.

La ciudad mantiene este esquema para facilitar la planificación de recorridos durante todo el mes, exceptuando los días festivos y las fechas en que la Alcaldía decidió suspender la restricción.

No habrá pico y placa en Bogotá el 26 de diciembre y el 2 de enero: así arrancan los cambios de fin de año.

¿Los festivos hay pico y placa en Bogotá?

Los festivos dentro de la ciudad no tienen pico y placa, pero en varios de ellos sí opera la medida de pico y placa regional, que controla el ingreso a Bogotá durante los retornos masivos.

Para diciembre de 2025 y enero de 2026 se confirmó:

Lunes festivo 8 de diciembre de 2025 : no hubo pico y placa urbano; sí el regional.

Lunes 12 de enero de 2026: aplica pico y placa regional para el retorno a la capital.

¿Qué pico y placa hay el 31 de diciembre en Bogotá?

El miércoles 31 de diciembre de 2025, al ser día impar, podrán circular los vehículos particulares cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5.

La medida aplicará en horario habitual, ya que la fecha no fue incluida dentro de las excepciones anunciadas por el Distrito.

¿Cuándo se suspende el pico y placa en Bogotá?

La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó dos suspensiones clave:

Viernes 26 de diciembre de 2025: sin pico y placa.

Viernes 2 de enero de 2026: sin pico y placa.

Estas excepciones hacen parte del Plan Navidad del Distrito, que además contempla controles de agentes civiles de tránsito y Policía de Tránsito para garantizar seguridad vial, evitar la conducción bajo efectos del alcohol, reducir el mal parqueo y apoyar la recuperación del espacio público.

¿Cómo funciona el pico y placa regional de ingreso a Bogotá?

El pico y placa regional rige el último día de los puentes festivos o cuando la Administración Distrital lo considere necesario. La medida aplica en los nueve corredores de entrada a la capital:

De 12:00 m. a 4:00 p. m. : solo ingresan vehículos con placa par.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: solo ingresan vehículos con placa impar.

Este sistema busca evitar congestiones severas en los accesos a la ciudad durante los retornos de temporada.