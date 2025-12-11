El eclipse más largo del siglo está cada vez más cerca: más de 10 países quedarán atrapados por la oscuridad.

La cuenta regresiva ya comenzó: el 2 de agosto de 2027, el cielo será escenario de un eclipse solar total que se perfila como uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del siglo XXI. Durante varios minutos, el día se volverá noche en distintas regiones del planeta.

Según la NASA, este eclipse alcanzará una duración excepcional de 6 minutos y 22 segundos en su punto máximo, un registro que solo ha sido superado por el eclipse de 1991. Por eso, tanto científicos como aficionados ya lo consideran un evento único en muchas generaciones.

Aunque faltan casi dos años, en varios países ya se organizan viajes, observaciones guiadas y experiencias turísticas especiales para vivir el llamado “eclipse más largo del siglo”, que no volverá a repetirse con características similares en al menos 100 años.

Con la aproximación de esta fecha, muchas personas comienzan a preguntarse dónde se verá mejor el eclipse solar total de 2027 y qué recomendaciones deben seguir para observarlo de forma segura sin dañar su visión.

El eclipse solar del siglo será en 2026. Fuente: Shutterstock Gergitek

Atención: por qué este eclipse solar será único en el siglo

De acuerdo con los especialistas de la NASA, la combinación de varios factores astronómicos hará que el eclipse solar total de 2027 tenga una duración muy superior a la mayoría de eclipses. La agencia destaca la precisión de los modelos que permiten prever este tipo de eventos con siglos de anticipación.

La Tierra se encontrará cerca de su punto más alejado del Sol, mientras que la Luna estará más próxima a nuestro planeta. Esto hará que el disco lunar se vea ligeramente más grande que el solar desde la perspectiva terrestre y, en consecuencia, la franja de oscuridad se mantenga por más tiempo.

Otro elemento clave es la trayectoria de la sombra, que cruzará zonas cercanas al Ecuador terrestre. Esta disposición geométrica contribuye a prolongar la fase de totalidad, algo que no ocurre en la mayoría de los eclipses.

La NASA subraya que este fenómeno será visible desde regiones de África, Europa, Oriente Medio y Asia, con su punto máximo en Luxor (Egipto), donde la oscuridad total durará aproximadamente 6 minutos y 22 segundos.

Eclipse solar total de 2027: recorrido, destinos y cómo verlo seguro

La sombra de la Luna comenzará su recorrido sobre el océano Atlántico y luego atravesará países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Se estima que la zona de totalidad cubrirá millones de kilómetros cuadrados.

Luxor se perfila como uno de los principales puntos de observación. Su clima seco, su cielo despejado y su valor histórico lo convierten en un imán para astrónomos, turistas y agencias que ya diseñan experiencias combinadas entre ciencia y cultura.

La NASA y otras agencias espaciales recuerdan que la observación del eclipse debe hacerse siempre con lentes certificados o filtros especiales, nunca a ojo desnudo. Solo durante los minutos de totalidad, cuando el Sol queda cubierto por completo, puede mirarse sin protección, y únicamente dentro de la franja exacta donde la Luna tapa todo el disco solar.

Además, se preparan transmisiones en alta definición y experiencias digitales para seguir el fenómeno desde cualquier lugar del mundo. Para muchos, el eclipse solar total de 2027 no será solo un espectáculo astronómico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el lugar de la Tierra en el universo.

Cuáles son los datos clave del eclipse solar de 2027

Según los cálculos de la NASA, estos son algunos de los puntos más importantes del eclipse solar total del 2 de agosto de 2027: