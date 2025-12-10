Dos países se asocian para una obra monumental: el tren que unirá un gran puerto con una de las economías más ricas del mundo.

Una alianza público-privada trabaja en un tren que promete cambiar la conectividad entre los Emiratos Árabes Unidos y Omán. El proyecto Hafeet Rail es la primera red ferroviaria transfronteriza de la región y busca integrar la red nacional de Emiratos con el puerto de Sohar en Omán.

Impulsado por Etihad Rail, Oman Rail y Mubadala, el plan propone un corredor mixto de pasajeros y carga que transformaría el flujo comercial en el Golfo.

Valorado en unos 2500 millones de dólares, el corredor se plantea como un eje estratégico para consolidar cadenas logísticas y abrir nuevas rutas hacia mercados globales. La infraestructura enlazará ciudades clave y reducirá drásticamente tiempos de circulación entre puertos y centros económicos.

Ruta, alcance técnico y estaciones

La línea tendrá una extensión total de 303 kilómetros, de los cuales 238 conforman la conexión principal entre Abu Dabi y Sohar, pasando por Al Ain. El trazado incluirá más de 12 estaciones de pasajeros y un entramado de más de 15 instalaciones integradas de carga que vincularán cinco puertos estratégicos.

Se trata de una inversión de 2500 millones de dólares (Fuente: Hafeet Rail). Hafeet Rail

El diseño contempla trenes de alta velocidad para pasajeros, con capacidad de alcanzar hasta 200 km por hora, y unidades de carga que circularán a 120 km por hora, optimizando tiempos operativos y la sincronización de envíos internacionales.

Beneficios para viajeros, comercio y turismo

Entre los beneficios para los pasajeros figuran viajes más cortos y confortables: la ruta Abu Dabi–Sohar vía Al Ain se reducirá a aproximadamente 1 hora y 40 minutos, frente a las más de tres horas que toma hoy por carretera. También mejorará la accesibilidad para desplazamientos laborales y escapadas turísticas.

Para el comercio, Hafeet Rail ofrecerá una alternativa confiable a las rutas por carretera, eliminando retrasos en los pasos fronterizos y permitiendo un intercambio más fluido entre puertos, lo que puede abaratar costos logísticos y potenciar exportaciones e importaciones.

Estado del proyecto y retos por delante

La construcción ya comenzó y la compañía promotora trabaja en definir el cronograma de entrada en operación; sin embargo, aún falta confirmar fechas precisas de puesta en marcha y completar permisos transfronterizos.

Se trata de una línea con una extensión que supera los 300 kilómetros (Fuente: archivo). Progress Rail

La puesta en marcha exigirá coordinación regulatoria entre los dos países, inversiones complementarias en terminales y la articulación de servicios ferroviarios y portuarios para garantizar que la infraestructura cumpla sus objetivos económicos y sociales.