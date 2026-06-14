Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella alcanza el 48,6% y supera a Iván Cepeda, según encuesta del CNC.

A una semana de la definición presidencial en Colombia, las encuestas siguen mostrando una disputa cerrada entre los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Sin embargo, algunos sondeos recientes comenzaron a marcar una diferencia que podría resultar decisiva de cara a la votación del próximo 21 de junio.

Los números reflejan movimientos en la intención de voto y abren interrogantes sobre la capacidad de cada campaña para atraer a los ciudadanos que todavía no tienen una decisión firme. En un escenario altamente polarizado, cada punto porcentual adquiere una relevancia especial.

Mientras el debate público continúa centrado en temas económicos, fiscales y de gobernabilidad, los estudios de opinión permiten observar cómo evolucionan las preferencias de los electores en la recta final de la campaña. Las últimas mediciones muestran una tendencia que podría influir en las estrategias de ambos sectores.

Abelardo de la Espriella lidera la intención de voto según varias encuestas

La encuesta más reciente del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio ubicó a Abelardo de la Espriella con una intención de voto del 48,6%, frente al 44,7% obtenido por Iván Cepeda. El estudio también registró un 6,7% de voto en blanco.

Según los resultados difundidos por el medio, la diferencia entre ambos candidatos alcanza los 3,9 puntos porcentuales, una brecha superior al margen de error de la medición. En la encuesta anterior, los dos aspirantes aparecían en una situación cercana al empate técnico.

El avance de Abelardo de la Espriella se produce en un momento clave de la campaña, cuando los equipos políticos concentran sus esfuerzos en movilizar votantes y captar apoyos entre quienes aún permanecen indecisos.

Por su parte, Iván Cepeda mantiene un respaldo significativo y busca ampliar su base electoral durante los últimos días previos a la segunda vuelta presidencial. La participación ciudadana será uno de los factores determinantes para el resultado final.

Encuestas en Colombia muestran ventaja de Abelardo de la Espriella

Otros estudios de opinión publicados en los últimos días también reflejan una ventaja para Abelardo de la Espriella. Una encuesta elaborada por AtlasIntel y divulgada junto a la revista Semana le otorgó un 52,2% de intención de voto, mientras que Iván Cepeda obtuvo 44,5%.

En esa medición, el voto en blanco alcanzó el 2,6% y los indecisos representaron apenas el 0,7%, lo que evidencia una fuerte polarización entre las dos principales candidaturas que disputan la Presidencia de Colombia.

De manera similar, una encuesta realizada por Guarumo y Ecoanalítica y publicada por El Tiempo señaló que Abelardo de la Espriella cuenta con un respaldo del 52,6%, frente al 45% de Iván Cepeda.

Con la segunda vuelta programada para el 21 de junio de 2026, las encuestas muestran una ventaja consistente para Abelardo de la Espriella, aunque la experiencia electoral colombiana demuestra que la movilización de votantes y la participación durante la jornada pueden resultar determinantes para definir al próximo presidente del país.