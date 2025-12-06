Lluvias intensas y fuertes vientos en más de 10 departamentos: así estará el clima este sábado 6. (Imagen: Archivo).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 6 de diciembre que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana.

Se espera una jornada de precipitaciones, lluvias de variada intensidad y fuertes vientos en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, la entidad prevé un aumento de las lluvias en el oriente de la región Caribe, mientras que en la Orinoquía y la Amazonía se esperan vientos alisios con precipitaciones de baja intensidad.

Las lluvias más fuertes se concentrarían en:

Zonas del sur de La Guajira.

Cesar.

Sur del Magdalena.

Bolívar.

Suroccidente de Córdoba.

Antioquia.

Santander.

Boyacá.

Cundinamarca.

Tolima.

Caldas.

Risaralda.

Quindío.

Centro-oriente de Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Norte de Nariño.

Occidente de Caquetá y Putumayo.

Guainía.

Vaupés.

Amazonas.

Occidente del Meta.

Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ocasionales, especialmente hacia el norte.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: