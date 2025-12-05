La semana termina con abundante lluvia este viernes 5 de diciembre: una por una, las zonas más afectadas por las precipitaciones.

Cierran todas las escuelas en todo el país: Gobierno decretó que no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria

Este viernes 5 de diciembre Colombia volverá a verse afectada por lluvias fuertes. También presentará condiciones de nubosidad densa y precipitaciones constantes en múltiples sectores de todo el país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevé la persistencia de lluvias sectorizadas sobre el oriente y occidente de la región Andina y centro y sur del Caribe.

También se pronostica un incremento en las precipitaciones sobre el extremo oriental del territorio nacional y sobre el Pacífico, especialmente sobre su área costera y marítima. Las autoridades recomiendan a los municipios en alerta mantener vigilancia sobre quebradas, ríos de respuesta rápida y zonas con antecedentes de deslizamiento.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 5 de diciembre?

Las precipitaciones más intensas del viernes se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en zonas de:

Bolívar

Magdalena

Cesar

Norte de Santander

Antioquia

Boyacá

Risaralda

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Meta

Vichada

Guainía

Amazonas

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

La temporada de lluvias continúa afectando a gran parte de Colombia (Fuente: archivo).

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones de nubosidad variada, con lluvias ocasionales durante el día.

¿Cómo será el clima en Bogotá este viernes 5 de diciembre?

Bogotá mantendrá un patrón de lluvias de intensidad ligera a moderada durante todo el día y hasta las cinco de la tarde. La temperatura máxima será de 19 grados y la mínima de 9, tras un descenso de temperatura al caer la noche.

¿Por qué se presentan lluvias constantes en esta parte de diciembre?

El comportamiento atmosférico de esta semana se explica por la presencia de humedad abundante en niveles medios y bajos, sumada a sistemas de inestabilidad provenientes del Pacífico que interactúan con el calentamiento diurno

Esta combinación favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir lluvias constantes, descargas eléctricas y precipitaciones más intensas en zonas específicas del país.