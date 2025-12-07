Se viene un muro de nubes negras con tormentas y ráfagas de viento: las zonas afectadas.

Colombia se prepara para la llegada de un nuevo episodio de tiempo lluvioso, con aumento de nubosidad, lluvias y posibles tormentas eléctricas con rachas de viento en varias regiones del país. Aunque el más reciente informe técnico diario del IDEAM indica un descenso general de las precipitaciones, también advierte que persisten núcleos de lluvia de mayor intensidad en zonas específicas del territorio nacional.

De acuerdo con el mismo reporte, estas condiciones se combinan con alertas hidrológicas por crecientes súbitas, niveles altos en algunos ríos y probabilidad de deslizamientos de tierra, por lo que se recomienda máxima atención por parte de comunidades y autoridades locales.

El escenario configura, en la práctica, un “muro” de nubes más densas que puede dejar chubascos fuertes, tormentas puntuales y ráfagas de viento en sectores del occidente, centro y Caribe colombiano, aun cuando en otros puntos del país predomine el tiempo seco.

Un muro de nubes negras con tormentas llega al país

Según el pronóstico de precipitación para las próximas 24 horas, el IDEAM prevé que el grueso de las lluvias se concentre en sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y el sur de Bolívar, regiones donde se esperan volúmenes pluviométricos superiores al promedio nacional para la jornada.

Además, se pronostican lluvias o chubascos puntuales sobre áreas de Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Santander, Caldas, Risaralda, norte de Tolima, Huila, Guainía, Vichada, Sucre y sur de Cesar, mientras que en Cauca, Nariño y el piedemonte llanero y del Caquetá se anticipan lluvias ligeras.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el boletín señala cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes al norte del área marítima, escenario en el que también pueden presentarse tormentas y ráfagas asociadas a núcleos convectivos sobre el mar Caribe.

El mapa de pronóstico incluido en el informe muestra tonalidades más intensas justamente sobre Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y el sur de Bolívar, lo que respalda la expectativa de que estas zonas reciban las lluvias más significativas del periodo analizado.

El pronóstico de lluvias fuertes

Las condiciones de lluvia previstas se suman a alertas hidrológicas por crecientes súbitas y niveles altos en varias cuencas. El boletín destaca probabilidad moderada y alta de aumentos rápidos en ríos de zonas como Atrato–Darién, Caribe–Litoral, Medio Magdalena, Bajo Magdalena–Cauca–San Jorge y Meta, entre otras.

De igual forma, se mantiene una probabilidad moderada y alta de deslizamientos de tierra en municipios de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, departamentos donde la combinación de lluvias recientes, pendientes pronunciadas y suelos saturados incrementa el riesgo de remociones en masa.

Frente a este panorama, la población podría tomar las siguientes medidas preventivas:

Mantenerse atenta a los boletines oficiales y avisos de las alcaldías, gobernaciones y organismos de socorro.

Vigilar el comportamiento de quebradas y ríos , especialmente en zonas con antecedentes de inundaciones o crecientes súbitas.

Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y resguardarse en lugares seguros ante ráfagas fuertes de viento.

No permanecer en laderas inestables ni cerca de taludes que puedan desprenderse tras periodos de lluvia continua.

Principales áreas bajo vigilancia por lluvias y vientos fuertes

A partir del informe técnico del IDEAM, las zonas donde se concentra la atención de las autoridades por lluvias, tormentas y eventuales ráfagas de viento son: