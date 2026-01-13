La decisión impacta de lleno en el descanso, el turismo y la organización laboral en todo el país (Fuente: archivo).

Decreto | Todo el país perderá un día de descanso: los empleadores decidirán si otorgan el feriado

El Gobierno confirmó una noticia que muchos colombianos esperaban: el Día de la Independencia volverá a convertirse en festivo tipo puente, devolviendo una tradición que no se daba desde hace siete años. El 20 de julio, una de las fechas más emblemáticas del calendario nacional, volverá a ofrecer un descanso extendido, algo que no ocurría desde 2019, la última vez que cayó lunes.

La medida fue oficializada dentro de la definición del calendario de festivos de 2026, generando expectativa tanto en trabajadores como en sectores clave como el turismo, el comercio y el transporte. Para muchos, se trata de una señal de alivio en medio de un año exigente y de una oportunidad para reactivar viajes internos y consumo local.

¿Por qué el 20 de julio vuelve a ser puente en Colombia?

El regreso del puente para el Día de la Independencia se explica por la aplicación de la Ley Emiliani, que permite trasladar algunos festivos al lunes con el fin de fomentar el descanso y la actividad económica. En 2026, el 20 de julio cae lunes, lo que habilita automáticamente el puente festivo sin necesidad de traslado adicional.

Este escenario no se repetía desde 2019, cuando la fecha también coincidió con inicio de semana. Desde entonces, el aniversario patrio se celebró en días intermedios o fines de semana, perdiendo el impacto del descanso largo a nivel nacional.

¿Desde cuándo no había puente por el Día de la Independencia?

La última vez que el 20 de julio fue lunes y permitió un descanso extendido fue en 2019. Desde entonces, pasaron siete años sin que esta fecha ofreciera un puente completo, lo que explica la relevancia del anuncio y la atención que generó en todo el país.

Para muchos colombianos, este retorno tiene un valor especial, no solo por el descanso, sino por recuperar una dinámica que históricamente impulsaba viajes familiares y celebraciones regionales.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026