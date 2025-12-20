En esta noticia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 20 de diciembre que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, aunque se esperan condiciones mayormente secas en gran parte del país, la institución advirtió sobre lluvias persistentes en el occidente y el suroriente del territorio nacional.

Avanza una tormenta negra sobre el país: lluvias intensas y precipitaciones fuertes en más de 10 municipios. (Foto: Shutterstock)
Los mayores acumulados de lluvia se registrarían en los departamentos de:

  • Córdoba
  • Chocó
  • Cauca
  • Nariño
  • Antioquia
  • Tolima
  • Huila
  • Guainía
  • Vaupés
  • Amazonas

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El Ideam también prevé precipitaciones aisladas en Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, así como en el occidente de Caquetá y Putumayo.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su parte, se esperan lluvias esporádicas con un cielo parcialmente nublado.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

  • Realizar un monitoreo constante del clima local.
  • Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
  • Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
Avanza una tormenta negra sobre el país: lluvias intensas y precipitaciones fuertes en más de 10 municipios. (Foto: archivo)
Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero.