Lluvias fuertes y precipitaciones constantes para este sábado 22: estos serán los municipios más afectados. (Imagen: archivo).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 22 de noviembre que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en ciertas zonas del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, la entidad anticipa un cielo ampliamente cubierto y asociado a precipitaciones de distinta intensidad en varios departamentos. Las lluvias moderadas a fuertes podrían presentarse en el centro y sur de Cesar, así como en Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. En Antioquia, Norte de Santander y Santander también se proyectan episodios de lluvia durante la tarde.

En la región Andina, municipios de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila registrarían intervalos de lluvia que podrían prolongarse varias horas. En Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño se prevén precipitaciones persistentes, impulsadas por la humedad proveniente del Pacífico.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Respecto a otras zonas, el Ideam señala condiciones notablemente húmedas en el sur de Casanare, algunos sectores del Meta y áreas del occidente de Vichada. En Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas se esperan lluvias continuas, propias de la dinámica atmosférica amazónica.

En La Guajira y el occidente de Arauca, en cambio, las precipitaciones serían más débiles, mayormente en forma de lloviznas.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque la actividad lluviosa muestra una disminución progresiva, aún podrían registrarse precipitaciones aisladas a lo largo del día.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: