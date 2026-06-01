De la Espriella presiona a Cepeda: “Reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir”.

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El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, aceptó este lunes el reto de su rival Iván Cepeda (Pacto Histórico) a un debate de cara a la segunda vuelta, pero lo condicionó a que el aspirante de izquierda y el presidente Gustavo Petro reconozcan primero los resultados de la primera ronda.

La respuesta llegó por la red social X, horas después del “emplazamiento” que Cepeda le hizo al ganador de la primera vuelta del domingo. Con esa condición sobre la mesa, el primer debate de la campaña todavía no tiene fecha cerrada.

La condición de De la Espriella para sentarse a debatir

En su mensaje, De la Espriella pidió que el debate se haga “de cara al pueblo” y convocó a los medios a fijar una fecha, pero supeditó el encuentro a que su contrincante y el jefe de Estado acepten antes el resultado de las urnas.

El abogado aprovechó para volver a atacar a su rival: lo calificó de cobarde, lo acusó de haberse mantenido al margen durante la campaña y sostuvo —sin aportar pruebas— que Cepeda y el presidente ejecutan un plan para “robarse” las elecciones.

Cómo quedó la primera vuelta y cuándo es la segunda

Según el preconteo de la Registraduría —preliminar hasta que lo confirme el escrutinio—, ninguno de los dos superó la mitad más uno de los votos válidos, en una elección más cerrada de lo que anticipaban los sondeos. Estos son los números de la jornada del 31 de mayo:

De la Espriella (Defensores de la Patria): 10.361.499 votos (43,74%).

Cepeda (Pacto Histórico): 9.688.361 votos (40,90%).

Paloma Valencia (Centro Democrático): tercera, sin opción de avanzar al balotaje.

Segunda vuelta: domingo 21 de junio de 2026; gana quien sume más votos, sin exigir el 50%.

Un primer debate que todavía no tiene fecha

La revista Semana se ofreció a organizar el cara a cara y deslizó el 9 de junio como fecha tentativa, una posibilidad que De la Espriella vio con buenos ojos aunque sin levantar su condición previa. De concretarse, sería el primer debate de la campaña, ya que los favoritos no se midieron antes de la primera ronda.

Mientras tanto, Petro sostiene que solo reconocerá los resultados definitivos que entreguen las comisiones escrutadoras esta semana, y la cita en las urnas sigue firme para el 21 de junio.