El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este jueves 8 de enero que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para esta semana.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Las condiciones climáticas que se esperan este jueves 8 de enero.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

El Ideam advirtió que para este sábado se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur. En cuanto al granizo, podría ocurrir en ciertas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

Antioquia.

Santander.

Cesar.

Bolívar.

Magdalena.

Sucre.

Córdoba.

Caldas.

Risaralda.

Tolima.

Cundinamarca.

Quindío.

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Pacífico.

Amazonas.

Norte de Boyacá.

Norte y sur de Huila.

Oriente de Guainía.

Vaupés.

Litoral de Córdoba y Antioquia.

Además, la institución indicó que para el inicio de año se espera nubosidad y lluvias, especialmente en zonas del centro y sur de regiones Caribe y Andinas.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se espera un tiempo seco, con cielos entre despejados y parcialmente nublados.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica tiempo seco y sin lluvias.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

