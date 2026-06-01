Este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 709.6577 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,1%.

La cotización del Real en el mercado muestra una tendencia bajista, con un cambio de -1.65% en la última semana y de -2.64% en el último año.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización alternó descensos, pausas y repuntes; predominaron las caídas y el periodo cerró a la baja, sugiriendo un leve sesgo negativo.

La volatilidad económica del Real en la última semana es del 16.19%, superando la volatilidad anual del 15.24%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría resultar en mayor confianza económica.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 70,965.77 pesos colombianos; 200 reales cuestan 141,931.54 pesos y 500 reales cuestan 354,828.86 pesos.