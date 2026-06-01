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Este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 709.6577 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,1%.

La cotización del Real en el mercado muestra una tendencia bajista, con un cambio de -1.65% en la última semana y de -2.64% en el último año.

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La cotización de las principales divisas en Colombia.
La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización alternó descensos, pausas y repuntes; predominaron las caídas y el periodo cerró a la baja, sugiriendo un leve sesgo negativo.

La volatilidad económica del Real en la última semana es del 16.19%, superando la volatilidad anual del 15.24%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

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La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría resultar en mayor confianza económica.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 70,965.77 pesos colombianos; 200 reales cuestan 141,931.54 pesos y 500 reales cuestan 354,828.86 pesos.