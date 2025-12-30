IDEAM |Lluvias y tormentas eléctricas cubrirán al país durante el Año Nuevo: estas son las zonas perjudicadas.

Es oficial | Habrá cortes de luz en distintos puntos del país este martes 30 de diciembre: las zonas afectadas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó en su Informe Técnico Diario del 29 de diciembre de 2025 que se mantienen condiciones de inestabilidad atmosférica en varias regiones de Colombia, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas durante el cierre del año y los primeros días de enero.

De acuerdo con el documento oficial, este comportamiento está asociado a la alta disponibilidad de humedad, sumada a procesos atmosféricos propios de la temporada, lo que favorece la formación de nubosidad y precipitaciones en distintos sectores del país.

Zonas del país con mayor probabilidad de lluvias

Según el reporte del IDEAM, las lluvias más probables se concentrarán en:

Región Andina : precipitaciones dispersas en sectores de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima.

Región Pacífica : lluvias frecuentes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, algunas acompañadas de actividad eléctrica.

Región Caribe : lluvias intermitentes en áreas de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar.

Amazonía y Orinoquía: nubosidad persistente con lluvias dispersas en Amazonas, Caquetá, Guaviare, Meta y Vaupés.

Sigue el tiempo inestable en Colombia. (Imagen creada con IA) ChatGPT

El IDEAM precisó que no se esperan eventos extremos generalizados, aunque no se descartan episodios puntuales de lluvia moderada a fuerte en cortos periodos de tiempo.

Condiciones previstas para el cierre e inicio de año

El informe técnico indica que, durante los días previos y posteriores a Año Nuevo, podrían presentarse:

Cielos parcialmente nublados a mayormente cubiertos.

Lluvias y tormentas eléctricas aisladas, principalmente en horas de la tarde y la noche.

Ráfagas de viento ocasionales asociadas a núcleos de tormenta.

En zonas urbanas y rurales, estas condiciones podrían generar encharcamientos temporales, así como aumentos rápidos en el nivel de ríos y quebradas de respuesta corta.

Recomendaciones emitidas por el IDEAM

En función del pronóstico, el IDEAM recomendó:

Mantenerse informado a través de los comunicados oficiales.

Evitar transitar por zonas con antecedentes de deslizamientos.

No cruzar ríos ni quebradas con incrementos repentinos de caudal.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales de gestión del riesgo.

El organismo continuará realizando el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y emitirá nuevas actualizaciones en caso de presentarse cambios relevantes en el pronóstico.