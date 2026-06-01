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Este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización deleuro llegó a 4139.88 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -3,46%.

En la última semana, la cotización del euro registró una variación de -2.35% y en el último año acumuló -12.47%, evidenciando una tendencia bajista.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.
La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro fue volátil: tras dos caídas iniciales alternó subidas y bajadas, con mayoría de descensos (6 frente a 4) y un cierre con leve retroceso.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja. Esto sugiere que la moneda ha perdido valor en comparación con los días anteriores, lo que podría afectar el poder adquisitivo y la economía en general.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

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¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 413987.99 pesos colombianos, mientras que 200 euros cuestan 827975.98 pesos y 500 euros cuestan 2069939.95 pesos.