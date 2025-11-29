Alerta por la ‘tormenta del siglo’: lluvias intensas golpearán a más de 10 departamentos este sábado. (Imagen: Archivo).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 29 de noviembre que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en ciertas zonas del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Zonas de Colombia con las lluvias más intensas este sábado

Para este sábado, aunque se prevé una ligera disminución de las lluvias en comparación con días anteriores, el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado en amplias zonas del país. Las precipitaciones moderadas a fuertes se concentrarán principalmente en:

La región Pacífica.

El norte y occidente de la región Andina.

El oriente de la Amazonía.

Sectores puntuales de la región Caribe.

En la región de la Orinoquía predominará el tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias ligeras en áreas del piedemonte llanero, especialmente durante la tarde y la noche.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 29 de noviembre. (Imagen: archivo). Fuente: narrativas-es

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Según informó la institución, los departamentos con mayor probabilidad de registrar lluvias este sábado son:

En la región Caribe: La Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba.

En la región Andina: Antioquia, Norte de Santander, Santander, el norte de Boyacá, Cundinamarca y el oriente de Caldas.

En la región Pacífica: sectores del occidente de Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias principalmente sobre el área marítima al sur del archipiélago, por lo que podrían presentarse condiciones adversas para la navegación.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 29 de noviembre. (Imagen: archivo).

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: