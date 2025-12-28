Fin de año bajo agua: alertan por lluvias intensas y tormentas eléctricas que afectarán a estas zonas en los próximos días. (Imagen creada con IA)

A pocas horas de Barichara: el hermoso municipio de Santander con solo 5 letras en su nombre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió que las condiciones de lluvia persistirán durante el cierre del año en amplias regiones de Colombia. El organismo explicó que la combinación de alta humedad, nubosidad densa y sistemas atmosféricos activos favorece la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Durante este período, el IDEAM señala que los acumulados de precipitación pueden superar los promedios habituales, especialmente en zonas donde ya se registran suelos saturados. Esta situación eleva el riesgo de crecientes súbitas, deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas y rurales.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a los reportes locales, en especial en municipios con antecedentes de emergencias asociadas a lluvias intensas.

Las tormentas se hacen presentes en distintas partes del país. (Fuente: archivo)

Regiones con mayor probabilidad de lluvias y tormentas

Según el pronóstico del IDEAM, los eventos más intensos se concentrarían en:

Región Andina : se esperan lluvias frecuentes acompañadas de tormentas eléctricas, con especial atención en zonas montañosas y áreas cercanas a ríos y quebradas.

Región Pacífica : continuará la alta nubosidad con precipitaciones persistentes, algunas de fuerte intensidad.

Caribe occidental : se prevén episodios de lluvia y actividad eléctrica, principalmente en horas de la tarde y noche.

Amazonía y Orinoquía: lluvias generalizadas, con posibilidad de tormentas aisladas y acumulados significativos.

Riesgos asociados a las precipitaciones

El IDEAM advierte que las lluvias pueden generar aumentos rápidos en los niveles de ríos, así como afectaciones en vías rurales y urbanas. También se mantiene la probabilidad de deslizamientos en zonas de ladera, especialmente donde las precipitaciones han sido constantes en los últimos días.

Las autoridades de gestión del riesgo sugieren evitar transitar por zonas inundadas, no cruzar ríos crecidos y reportar cualquier situación de emergencia a los organismos locales, mientras se mantiene el monitoreo del comportamiento del clima durante el cierre del año.