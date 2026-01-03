Avanza un fuerte temporal con lluvias intensas en gran parte del país: dónde se registrarían los mayores acumulados. Foto: Freepik.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 3 de enero que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para esta semana.

Se espera una jornada de precipitaciones acompañado por un cielo parcial a mayormente nublado en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 3 de enero. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

El Ideam advirtió que para este sábado se espera un aumento de precipitaciones en las regiones Caribe y Andina. De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias más intensas se concentrarán en:

Córdoba.

Bolívar.

Cesar.

Sucre.

Magdalena.

Antioquia.

Norte de Santander.

Santander.

Cundinamarca.

Chocó.

Cauca.

Valle del Cauca.

Nariño.

Sectores del Eje Cafetero.

Casanare.

Meta.

Putumayo.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 3 de enero. Foto: Archivo.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se espera un tiempo seco, con una disminución en la intensidad de las lluvias en las regiones Pacífica y Amazonía y un cielo parcial a mayormente nublado.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su parte, se espera un cielo mayormente despejado con predominio de tiempo seco.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas