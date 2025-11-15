Se activa la alerta por la “tormenta del siglo”: anticipan cielos cargados y precipitaciones fuertes para este sábado. (Imagen: Archivo).

Atentado contra el senador Temístocles Ortega: la camioneta en la que viajaba recibió seis impactos de bala

El fin de semana estará marcado por nubosidad y precipitaciones dispersas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su pronóstico oficial para este sábado y pidió estar alerta en varias zonas.

Este sábado 15 de noviembre, el clima en Colombia estará dominado por cielos cubiertos y lluvias fuertes en amplias regiones del país. Así lo advirtió el Ideam, que emitió su boletín diario con una serie de recomendaciones ante el aumento en la nubosidad y las condiciones inestables.

Aunque no se esperan acumulados significativos, las lluvias podrían generar afectaciones puntuales en algunas zonas rurales y urbanas. El Ideam hace un llamado a la precaución, especialmente para quienes planean movilizarse por carretera o realizar actividades al aire libre durante esta jornada.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, la institución prevé nubosidad abundante con posibles precipitaciones, entre moderadas y fuertes, en los siguientes departamentos:

Centro y sur de Cesar

Magdalena

Atlántico

Bolívar

Sucre

Córdoba

Antioquia

Norte de Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Tolima

Caldas

Risaralda

Quindío

Huila

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Sur de Casanare

Meta

Occidente de Vichada

Caquetá

Putumayo

Guaviare

Guainía

Vaupés

Amazonas

¿Cómo estará el clima en el resto del país este sábado?

En cuanto al resto del país, el Ideam anunció lloviznas en el sur de La Guajira y el Occidente de Arauca. Por su parte, el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque observará una tendencia al descenso en las lluvias, no se descartan precipitaciones intermitentes durante la jornada.

Se activa la alerta por la “tormenta del siglo”: anticipan cielos cargados y precipitaciones fuertes para este sábado. (Imagen: Archivo).

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: