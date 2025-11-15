En esta noticia
El fin de semana estará marcado por nubosidad y precipitaciones dispersas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su pronóstico oficial para este sábado y pidió estar alerta en varias zonas.
Este sábado 15 de noviembre, el clima en Colombia estará dominado por cielos cubiertos y lluvias fuertes en amplias regiones del país. Así lo advirtió el Ideam, que emitió su boletín diario con una serie de recomendaciones ante el aumento en la nubosidad y las condiciones inestables.
Aunque no se esperan acumulados significativos, las lluvias podrían generar afectaciones puntuales en algunas zonas rurales y urbanas. El Ideam hace un llamado a la precaución, especialmente para quienes planean movilizarse por carretera o realizar actividades al aire libre durante esta jornada.
Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia
Para este sábado, la institución prevé nubosidad abundante con posibles precipitaciones, entre moderadas y fuertes, en los siguientes departamentos:
- Centro y sur de Cesar
- Magdalena
- Atlántico
- Bolívar
- Sucre
- Córdoba
- Antioquia
- Norte de Santander
- Santander
- Boyacá
- Cundinamarca
- Tolima
- Caldas
- Risaralda
- Quindío
- Huila
- Chocó
- Valle del Cauca
- Cauca
- Nariño
- Sur de Casanare
- Meta
- Occidente de Vichada
- Caquetá
- Putumayo
- Guaviare
- Guainía
- Vaupés
- Amazonas
¿Cómo estará el clima en el resto del país este sábado?
En cuanto al resto del país, el Ideam anunció lloviznas en el sur de La Guajira y el Occidente de Arauca. Por su parte, el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque observará una tendencia al descenso en las lluvias, no se descartan precipitaciones intermitentes durante la jornada.
¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?
El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:
- Realizar un monitoreo constante del clima local.
- Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
- Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.