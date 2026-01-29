El desgarrador testimonio de la esposa del piloto fallecido: “No sabemos qué hacer” (Fuente: EFE).

Tragedia aérea en Colombia: quiénes eran los dirigentes políticos que murieron en el accidente

Colombia esta impactada por la tragedia del avión de la compañía colombiana Satena que fue hallado accidentado dejando un saldo de 15 muertos. En ese contexto, familiares del piloto se expresaron con un desgarrador testimonio.

Este miércoles por la mañana el avión bimotor Beechcraft 1900, despegó esta mañana del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento. Su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

El testimonio de la esposa del piloto del avión accidentado

La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega. La esposa del primero, Lucía Cabrera, se expresó sobre la trayectoria de su marido, que obtuvo si licencia hace 30 años y aunque pasó algunos años sin usarla “llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”.

La tragedia aérea dejó víctimas fatales y activó investigaciones oficiales sobre lo ocurrido. Redes sociales

Todo este último tiempo trabajó con la empresa Satena, pero Cabrera expresó a El Tiempo su desconsuelo ante la falta de respuestas: “La empresa aún no se ha comunicado con nosotros y no sabemos qué hacer”.

Qué se sabe sobre el avión accidentado en Colombia

Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, “operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas”.

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que “despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

Quiénes eran los pasajeros que murieron en el avión accidentado

A bordo iban 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya, y dos tripulantes, agregó la aerolínea en un comunicado. También viajaba la asistente del congresista, Natalia Acosta.

El accidente sorprendió a los colombianos y despertó emotivos mensajes de condolencias (Fuente: EFE). EFE/ Rastreo de Redes

Los otros pasajeros fueron identificados como: